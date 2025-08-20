Topo

Notícias

Namorado de estudante trans da Unesp detalha em depoimento como a jovem foi morta, diz polícia

20/08/2025 08h45

Marcos Yuri Amorim, preso desde 10 de julho por suspeita de envolvimento na morte da própria namorada, a estudante universitária trans Carmen de Oliveira Alves, de 26 anos, contou à polícia que Carmen foi morta em 12 de junho, no sítio dele, em Ilha Solteira (SP), após uma discussão.

Quem matou a mulher, segundo Amorim, foi o policial ambiental da reserva Roberto Carlos de Oliveira, que teria chegado ao local depois do embate entre Carmen e Amorim. As informações são da Secretaria de Segurança Pública e da Polícia Civil paulista.

A reportagem não conseguiu contato com as defesas de Amorim e Oliveira.

Amorim, que está preso no Centro de Detenção Provisória de São José do Rio Preto (SP), nunca havia discorrido sobre a morte de Carmen. Ele alegava que só falaria sobre o caso em juízo, nunca para a polícia. Mas mudou de ideia depois que Oliveira, em depoimento à polícia em 6 de agosto, acusou Amorim de ter matado Carmen e negou participação no crime.

Amorim pediu para ser ouvido e prestou depoimento na segunda-feira, 18. Segundo a polícia, ele contou que estava no sítio com a namorada, que cursava Zootecnia na Unesp de Ilha Solteira, quando brigaram e ela o ameaçou com uma faca. O rapaz então a empurrou e Carmen caiu, bateu a cabeça e desmaiou.

Sem saber o que fazer, Amorim ligou para Oliveira e pediu ajuda a ele, segundo relatou à polícia. O PM da reserva foi ao local, encontrou Carmen ainda inconsciente e bateu na cabeça dela com uma barra de ferro, disse Amorim. Em seguida, com uma faca, Oliveira cortou o pescoço da mulher.

Os dois arrastaram o corpo dela até o curral, e dali Oliveira teria descartado o cadáver - Amorim não explicou onde. O corpo de Carmen nunca foi localizado, e segue sendo procurado.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, exames de confronto genético foram solicitados à Superintendência de Polícia Técnico-Científica para verificar se o sangue encontrado em uma lona e um sapato usados por Amorim e Oliveira é da vítima. Nos próximos dias serão realizadas reconstituições do crime com base nos depoimentos dos investigados e o local onde a mulher foi morta passará por nova perícia.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

França investiga morte de homem em transmissão de vídeo ao vivo após violência e humilhações

Israel convoca dezenas de milhares de reservistas antes da nova ofensiva em Gaza

Estamos criando milhões de zumbis digitais, diz cientista brasileiro sobre internet

No Japão, Guterres diz que África está pronta para avançar

Acidente de ônibus no Afeganistão mata 79 pessoas

Reino Unido proíbe propaganda do sabonete Sanex por 'estereótipo racial'

Tatuagens faciais hindus, uma tradição que se perde nas cidades do Paquistão

Namorado de estudante trans da Unesp detalha em depoimento como a jovem foi morta, diz polícia

Câmara aprova mensagem presidencial sobre acordo com ONU para realizar COP30 em Belém

Rússia diz que discussões sobre segurança sem Moscou são "caminho para lugar nenhum"

Papa Leão estabelece dia de jejum e orações pela paz na sexta-feira