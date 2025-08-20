Topo

Nacional acompanha duelo final entre Inter e Fla pela Libertadores

20/08/2025 07h30

Para este confronto decisivo, o técnico Filipe Luís deve mandar a campo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Allan e Arrascaeta; Samuel Lino, Bruno Henrique e Plata.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite todas as emoções de Internacional e Flamengo com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Rodrigo Ricardo e reportagem de Carlos Molinari. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

