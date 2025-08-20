Topo

Múmia siberiana de 2.000 anos foi tatuada com técnica similar à atual

Múmia siberiana tatuada de mais de 2.000 anos - Reprodução/Antiquity
Múmia siberiana tatuada de mais de 2.000 anos Imagem: Reprodução/Antiquity
20/08/2025 05h30

Uma múmia de mais de 2.000 anos, encontrada na Sibéria, teria sido tatuada com técnicas semelhantes às modernas, apontou um estudo publicado na revista científica Antiquity em 31 de julho.

O que aconteceu

Estudo analisou tatuagens de múmia da Idade do Ferro. A múmia estudada era de uma mulher de 50 anos que fazia parte da cultura Pazyryk, da região das montanhas de Altai, entre a Rússia e a Mongólia. Povo era formado por cavaleiros nômades, e ela foi preservada por ter sido enterrada no permafrost da área, uma camada do solo permanentemente congelada.

Tatuagem aparece junto à cicatriz na pele, que teria sido parte de rito funeral: desenhos podem ter tido significado apenas enquanto pessoas estavam vivas - Reprodução/Antiquity - Reprodução/Antiquity
Tatuagem aparece junto à cicatriz na pele, que teria sido parte de rito funerário
Imagem: Reprodução/Antiquity

Múmia teria sido encontrada com outras três ainda nos anos 1940, mas tatuagens só foram descobertas em 2005. A múmia passou as últimas décadas no Museu Hermitage, em São Petersburgo, na Rússia. As tatuagens só foram descobertas quando cientistas puderam utilizar tecnologia mais avançada para discernir os desenhos em sua pele.

Cientistas agora puderam usar fotografia de alta resolução com frequência próxima ao infravermelho para examinar os desenhos. Eles ainda tiveram a ajuda do tatuador Daniel Ridley, do estúdio francês Boutique Ancestral Arts, especializado em arte pré-histórica.

Tatuagem da múmia siberiana de mais de 2.000 anos - Reprodução/Antiquity - Reprodução/Antiquity
Imagem: Reprodução/Antiquity

Profissional reconstituiu as tatuagens da múmia. Ela possuía desenhos de pássaros, tigres, alces e leopardos na pele dos braços e das mãos.

Complexidade sugere que tatuagens tinham importância para a cultura e envolviam esforço considerável. As tatuagens no antebraço direito, por exemplo, eram mais delicadas e exigiam mais tecnicamente do tatuador do que aquelas no antebraço esquerdo. Os cientistas acreditam que tatuadores diferentes as realizaram, ou teria sido o mesmo profissional em fases diferentes da sua prática.

Tatuagem da múmia siberiana de mais de 2.000 anos - Reprodução/Antiquity - Reprodução/Antiquity
Imagem: Reprodução/Antiquity

Técnica de "handpoke" teria sido utilizada pelos tatuadores pré-históricos. Nesta abordagem, um objeto perfurante —como a agulha— leva o pigmento até as camadas mais profundas da pele. Desenhos são feitos a mão, o que sugere alta habilidade do tatuador.

Mais de uma ferramenta teria sido utilizada para criar os desenhos. "Tatuagens aparecem não apenas como decoração simbólica, mas como um ofício complexo que não é, de forma alguma, inferior à arte moderna. Sentimos como se pudéssemos encontrar as pessoas por trás da arte pela primeira vez e ver como trabalhavam, aprendiam e também como cometeram erros", comentou o autor principal, Gino Caspari, antropólogo da Universidade de Berna, na Suíça.

Estes achados sugerem que a tatuagem na cultura Pazyryk não era apenas um meio de expressão estética, mas uma arte especializada que exigia habilidade técnica, sensibilidade estética e treinamento formal. Universidade de Berna, em comunicado à imprensa

Tatuagem da múmia siberiana de mais de 2.000 anos - Reprodução/Antiquity - Reprodução/Antiquity
Imagem: Reprodução/Antiquity

Tatuagens maiores teriam sido feitas com ferramenta que tinha mais de um ponto de perfuração e entrada do pigmento. Já as menores e mais delicadas eram feitas com um único objeto perfurante.

Os desenhos na pele mais antigos já achados teriam cerca de 5.300 anos, estimam cientistas. Como hoje, elas podem ter servido como expressões de crenças pessoais, tradições culturais e afiliações sociais. No entanto, a interpretação das tatuagens pré-históricas segue especulativa, alertam os pesquisadores, já que elas podem nunca ser totalmente compreendidas em sua riqueza de significado original.

