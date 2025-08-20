Motta aprova urgência e PL que protege crianças na web pode ser votado hoje

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, acelerou ontem a tramitação do projeto que cria regras para proteger crianças e adolescentes no ambiente virtual. Para evitar obstrução da oposição, que já se declarou contra o PL, Motta entrou sem alarde no plenário quando só estavam presentes quatro deputados, abriu a sessão e pautou a urgência, que foi aprovada a jato. A urgência permite que o projeto vá a voto diretamente em plenário, sem passar por comissões, e a previsão é que ele seja discutido e aprovado ainda hoje. O projeto 2.2628 já foi aprovado no Senado, é de autoria do senador Alessandro Vieira e estabelece responsabilização de plataformas por conteúdo criminoso e violento voltado a crianças e adolescentes.

Bancos perdem R$ 41 bi em valor de mercado após decisões de Dino para proteger Moraes. As ações de bancos brasileiros registraram forte queda ontem após o ministro do STF Flávio Dino sinalizar a possibilidade de punir instituições que aplicarem sanções financeiras contra Alexandre de Moraes. A desvalorização puxou o desempenho da Bolsa, que também despencou e fechou em queda de 2,10% no pior desempenho do ano. O dólar comercial avançou 1,19%, e fechou contado a R$ 5,49 A maior queda do setor bancário foi do Banco do Brasil, que caiu 6,02%. No total, os bancos perderam R$ 41,3 bilhões em valor de mercado. Na segunda, Dino abriu a possibilidade de o STF punir bancos que aplicarem sanções financeiras contra Moraes quando tomou uma decisão em ação sobre o rompimento da barragem de Mariana. O ministro declarou que ordens judiciais e executivas de governos estrangeiros só têm validade no Brasil se confirmadas pelo Supremo. A decisão gerou incerteza no mercado, impactando o desempenho das ações. Saiba mais.

EUA cancelam evento militar com Brasil e acendem alerta na Defesa. Os Estados Unidos cancelaram um evento que estava sendo organizado junto com a Força Aérea Brasileira e sinalizaram que também devem ficar de fora do principal exercício da Marinha, a Operação Formosa. Os sinais de distanciamento do país preocupam o Ministério da Defesa, que tenta blindar o setor de cooperação militar da crise político-econômica que se instalou entre Brasil e EUA. Em nota, a FAB informou que o Comando Sul dos EUA planejava realizar junto com o Brasil a edição de 2025 da Conferência Espacial das Américas, de 29 a 31 de julho, em Brasília, e que "o evento foi cancelado por decisão dos Estados Unidos". Seria a quarta edição da conferência, que reúne também outros países da região com o objetivo da impulsionar a cooperação no setor espacial. Embora os EUA não tenham explicado a razão do cancelamento, a decisão tem sido interpretada como mais um reflexo da crise entre os governos Lula e Trump.

Putin propõe se encontrar com Zelensky em Moscou, mas ucraniano não aceita. Segundo informações da agência de notícias AFP, o presidente russo Vladimir Putin convidou o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky para uma reunião em Moscou durante uma ligação telefônica com Donald Trump na segunda-feira. De acordo com as fontes, o líder ucraniano recusou a proposta. O convite ocorreu após a reunião entre Trump, Zelensky e líderes de países da Europa para tratar de um acordo de cessar-fogo na guerra entre Rússia e Ucrânia. A reunião não teve uma conclusão, e serviu para aprofundar os debates sobre as exigências bilaterais e para que a Europa se posicionasse como um ator no processo de negociação de um acordo de paz. Após o encontro, Trump pediu, em entrevista à rede de TV Fox News, que Zelensky seja flexível ao ceder territórios para o adversário, e voltou a alertar Putin sobre uma "situação difícil" caso ele não coopere para a paz. Leia mais.

Rafael cresce de novo nos pênaltis, e São Paulo vai às quartas da Libertadores. O São Paulo está classificado para as quartas de final da Copa Libertadores depois de vencer o Atlético Nacional ontem por 4 a 3 nos pênaltis, de novo com brilho do goleiro Rafael. O jogo terminou empatado em 1 a 1 no tempo normal e a partida de ida foi 0 a 0. Rafael pegou a primeira cobrança e contou com um erro de Hinestroza para classificar o Tricolor. Os gols do tempo normal foram marcados por André Silva e Alfredo Morelos. A noite de ontem teve público recorde no estádio do MorumBis, com 57.559 torcedores presentes nas arquibancadas. Agora, o São Paulo aguarda a definição do confronto entre Botafogo ou a LDU-EQU para saber quem será seu adversário. No outro jogo da noite, o Fortaleza perdeu para o Vélez e foi desclassificado. Veja os principais lances da partida do São Paulo.

Flu liquida América de Cali e avança na Sul-Americana. O Fluminense espantou qualquer possibilidade de zebra, venceu o América de Cali por 2 a 0, no Maracanã, e se garantiu nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O placar agregado foi fechado em 4 a 1 a favor do time carioca, que havia vencido por 2 a 1, na Colômbia. Serna anotou um gol e foi grande "veneno" do time durante a partida, Martinelli fez o segundo. A equipe agora espera pelo vencedor entre Lanús ou Central Córdoba, os dois da Argentina, nas quartas de final. No jogo de ida, o Central venceu por 1 a 0, em casa. O duelo de volta será disputado na próxima quinta-feira. Saiba como foi a partida do Flu.