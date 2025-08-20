Topo

Notícias

Moraes dá 48h para Bolsonaro explicar documento com pedido de asilo

20/08/2025 22h15

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de 48 horas para a defesa de Jair Bolsonaro prestar esclarecimentos sobre o documento de pedido de asilo político encontrado pela Polícia Federal (PF) no celular do ex-presidente.

Na decisão, Moraes diz que o relatório da PF no qual Bolsonaro e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), foram indiciados na investigação sobre as tarifas dos Estados Unidos contra o Brasil demonstrou diversas tentativas de burlar as medidas cautelares que impediam o contato com investigados na trama golpista e de acesso às redes sociais, incluindo os perfis de terceiros.

Notícias relacionadas:

De acordo com o relatório, Bolsonaro cogitou a possibilidade de pedir asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei. O documento tem 33 páginas - sem assinatura e sem data - estava salvo no aparelho desde 2024

Além disso, o ministro citou o contato feito pelo general Braga Netto após ser proibido de falar com Bolsonaro e trocas de mensagens entre o ex-presidente e seus aliados para passar orientações para publicação de postagens nas redes sociais. 

"Diante do exposto. Intime-se a defesa de Jair Bolsonaro para que, no prazo de 48 horas, preste esclarecimentos sobre os reiterados descumprimentos das medidas cautelares impostas, a reiteração das condutas ilícitas e a existência de comprovado risco de fuga", decidiu o ministro.

Após receber o relatório de indiciamento. Moraes enviou o caso para a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Caberá ao órgão decidir se Bolsonaro e Eduardo serão denunciados ao STF.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Shnaider avança às quartas de final do WTA 500 de Monterrey; Bia Haddad é eliminada

Botafogo enfrenta LDU de seu ex-técnico Tiago Nunes por vaga nas quartas da Libertadores

Trump pede renúncia de diretora do Fed

Malafaia pede prisão de Moraes e convoca bolsonaristas para 7 de Setembro

Após indiciamento, Eduardo Bolsonaro chama diálogos contra STF de 'normais'

Eduardo reage a indiciamento, critica PF e nega tentativa de interferir no STF

Moraes proíbe Malafaia de sair do país e manda PF apreender seu passaporte

Bolsonaro diz a Eduardo que conversa com ministros do STF e blinda Gilmar

Moraes dá 48h para Bolsonaro explicar documento com pedido de asilo

"Eu sou um líder religioso, não sou bandido", diz Malafaia

Líder norte-coreano elogia seu exército 'heroico' que combate junto à Rússia