PL sobre adultização não pode flexibilizar punição a redes, diz ministra

A punição às plataformas prevista no PL sobre adultização é um ponto que não pode ser flexibilizado, falou a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, em entrevista ao UOL News, do Canal UOL. A Câmara dos Deputados deve analisar o texto nesta semana.

O que não se pode flexibilizar é exatamente a punição às plataformas e às empresas que obviamente não seguirem essa regulamentação, a fiscalização, todo sistema de fiscalização que o Estado brasileiro tem que fazer, assumido pelo nível federal, pelos estados e pelos municípios, e também, claro, a responsabilização e o poder de que os pais, os parentes, aqueles que convidem com as crianças adolescentes passarão a ter.

Então isso me parece que de antemão é fundamental. Essa questão da autoridade provavelmente poderá ser discutida mesmo, mas a gente entende que nesse momento é um tema polêmico, é um tema complexo, é um tema que afeta interesses, infelizmente interesses comerciais, inclusive.

Márcia Lopes, ministra das Mulheres

O projeto de lei estabelece que "produtos e serviços de que se trata o projeto devem garantir a proteção prioritária de crianças e adolescente e oferecer elevado nível de privacidade, proteção de dados e segurança".

O PL 2628 determina que os fornecedores de tecnologia tomem medidas razoáveis para prevenir e suavizar o acesso e a exposição a conteúdos relacionados à exploração sexual, à violência física, ao assédio e ao bullying virtual.

A ministra Márcia Lopes defendeu que o projeto não defende interesses políticos, e sim pretende dar mais segurança a sociedade como um todo.

Então, por isso, ter uma autoridade nesse sentido é mais uma marca da sociedade, não é para o governo, não é para o presidente Lula, mas é para a sociedade e para quem está envolvido nisso ter muito mais segurança de saber a quem ela recorre.

E é claro que vai se desdobrar o sistema de denúncia, o sistema informatizado, um sistema que tem que funcionar para que a gente, de fato, tenha efetividade essa lei.

Como aconteceu com a lei Maria da Penha quando nós criamos, quando se criou o 180, por exemplo, um ligue denúncia contra a violência, como isso foi importante, tudo concentrado nesse ligue 180 dando segurança para as mulheres poderem denunciar, serem orientadas.

Então, eu não tenho dúvida de que esse conteúdo é muito importante e esperamos que o Congresso seja vitorioso, porque no caso das mulheres, no caso dos pais e das próprias crianças e adolescentes, essa é uma condição de uma proteção, de uma exigência, de proteção para as crianças e adolescentes principalmente.

Márcia Lopes, ministra das Mulheres

