Avião da Força Aérea dos EUA pousa em SP após Ministério da Defesa autorizar

X-37B, avião da Força Aérea dos Estados Unidos - Divulgação/USAF
X-37B, avião da Força Aérea dos Estados Unidos

São Paulo

20/08/2025 07h46

Um avião sem identificação da Força Aérea dos Estados Unidos pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, às 21h48 de ontem.

Conforme a concessionária que administra o aeroporto, GRU Airport, a chegada foi autorizada pelo Ministério da Defesa. "A GRU Airport confirma o pouso da aeronave em questão na noite de terça-feira, com autorização do Ministério da Defesa. Reforça que a operação ocorreu normalmente, sem intercorrências", disse. Procurada, a pasta não havia se manifestado até a publicação desta matéria.

Antes de São Paulo, a aeronave fez um pouso no Aeroporto Internacional de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, segundo o jornal O Globo. A Fraport, concessionária responsável, não se posicionou até o momento.

A reportagem também tenta contato com a Força Aérea Brasileira para posicionamento.

