Messi desfalca Inter Miami nas quartas de final da Leagues Cup contra Tigres

O astro argentino Lionel Messi será a grande ausência da partida das quartas de final da Leagues Cup contra o Tigres, do México, nesta quarta-feira (20), de acordo com a escalação divulgada pelo clube da Flórida.

A presença do craque do time americano no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, Flórida, era uma incógnita devido aos problemas musculares que o camisa 10 sofre desde o início do mês.

O atacante de 38 anos reapareceu na liga norte-americana (MLS) no sábado, mas pareceu sentir o desconforto e treinou separadamente dos companheiros no início da semana.

O técnico do Inter Miami, Javier Mascherano, confirmou na terça-feira que sua presença na fase eliminatória de jogo único dependeria de como o craque se sentisse antes do início da partida (20h de Miami, 21h de Brasília).

O desfalque do campeão mundial argentino afeta os interesses do Inter, franquia da qual David Beckham é coproprietário, após a derrota nas semifinais da Copa dos Campeões da Concacaf e nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.

A Leagues Cup, que reúne times da liga mexicana e da MLS, é a única chance do clube de vencer um torneio internacional em 2025.

A conquista desse campeonato em 2023 inaugurou a galeria de troféus do Inter, na primeira competição em que Messi jogou com a camisa rosa.

