Mercado reduz levemente ainda majoritária chance de Fed cortar juros em setembro, após ata

20/08/2025 16h28

O mercado financeiro reduziu levemente sua ainda majoritária aposta para corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na próxima reunião de política monetária, marcada para setembro, após a divulgação da ata da última reunião do BC dos EUA.

De acordo com a ferramenta de monitoramento do CME Group, as chances estimadas de corte de 25 pontos-base (pb) nos juros em setembro caíram de 84,9% para 82,9%, após divulgação do documento. A aposta de uma redução mais agressiva, de 50 pb no próximo mês, se manteve nula.

Até dezembro, a expectativa mais forte continuou em 46,3% para um corte acumulado de 50 pb. A chance de um corte mais robusto, de 75 pb, caiu de 38,6% para 36,7%, enquanto a de 25 pb subiu - de 13,9 para 15,4%.

