Pessoas muito inteligentes têm manias específicas? O que se sabe sobre isso

De tempos em tempos, circulam nas redes sociais listas que tentam revelar os hábitos "secretos" das pessoas muito inteligentes. Dormir tarde, falar palavrões ou viver em meio à bagunça aparecem como sinais de genialidade —mas será que isso faz sentido?

A verdade é que alguns desses comportamentos já foram estudados pela ciência, ainda que as conclusões não sejam tão simples quanto parecem.

Os estudos que detectaram as supostas manias de pessoas inteligentes podem até pode ser confiáveis —e isso vai depender da metodologia usada, que varia de pesquisa para pesquisa.

No entanto, eles normalmente não querem dizer que todas as pessoas que têm um determinado comportamento são mais inteligentes.

Normalmente esses estudos são feitos traçando hábitos comuns entre pessoas que têm um nível de inteligência elevado. Mas isso não significa que o hábito tenha uma relação direta com a inteligência ou que todos que o praticam são mais inteligentes.

Ou seja, há apenas uma associação, sem relação de causa e efeito. O que esses estudos fazem é buscar padrões comportamentais, por menores que eles sejam —por isso, não podem ser levados ao pé da letra.

Dormir tarde, falar palavrões e viver em meio à bagunça

Em relação ao hábito de dormir tarde, por exemplo, frequentemente associado à inteligência, é importante não confundir as coisas: dormir tarde pode ser algo comum entre pessoas criativas e com boa capacidade intelectual, mas isso não quer dizer que todo mundo que vira a noite acordado é mais inteligente.

Quem fala mais palavrões também é apontado por algumas teorias como tendo maior fluência verbal no geral, ou seja, consegue usar mais palavras corretamente, com mais rapidez e criatividade —mas, claro, nem sempre é assim.

No quesito bagunça, só porque alguns indivíduos inteligentes não ligam para a desordem, não significa que a desordem cause inteligência, ou que todo bagunceiro seja um gênio incompreendido.

Afinal, inteligência é o quê?

Durante décadas, o QI foi a régua universal, medindo principalmente habilidades lógico-matemáticas e linguísticas. Com o tempo, percebemos que essa régua era curta demais.

Hoje, falamos em inteligências múltiplas: emocional, musical, espacial, interpessoal, corporal, criativa, entre outras. Ou seja, uma pessoa pode não ter destaque na matemática, mas se destacar em empatia, arte ou liderança — e tudo isso também é inteligência.

Além disso, os próprios testes de QI evoluíram, passando a incluir aspectos cognitivos e afetivos, sempre com metodologias rigorosas.

*Com informações de reportagem publicada em 14/03/2019