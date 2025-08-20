Topo

Malafaia chamou Eduardo de 'babaca' em áudio a Bolsonaro: 'Dei esporro'

Jair Bolsonaro e Silas Malafaia, em manifestação na Paulista pró-anistia dos envolvidos nos atos golpistas de 8 de Janeiro Imagem: Pedro Kirilos - 6.abr.25/Estadão Conteúdo
20/08/2025 19h53Atualizada em 20/08/2025 20h10

O pastor Silas Malafaia xingou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de "babaca" em áudio enviado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Malafaia afirmou que Eduardo estava falando "merda", segundo áudio divulgado hoje pela Polícia Federal. "Vem teu filho babaca falar merda e dando discurso nacionalista. Dei um esporro, mandei um áudio para ele de arrombar e disse: 'A próxima que tu fizer, gravo um vídeo e te arrebento'. Falei para o Eduardo."

Pastor disse para o ex-presidente que Eduardo é "inexperiente". "Esse seu filho Eduardo é um babaca, inexperiente, que está dando a Lula e a esquerda o discurso nacionalista, e ao mesmo tempo te ferrando. Um estúpido de marca maior. ESTOU INDIGNADO! Só não faço um vídeo e arrebento com ele por consideração a você. Não sei se vou ter paciência de ficar se esse idiota falar mais alguma asneira", disse ele, um dia após o anúncio do tarifaço dos Estados Unidos.

Apesar das críticas a Eduardo, Malafaia elogiou a entrevista do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) colocando o tarifaço como "empurrãozinho" para anistia. "O cara [Eduardo] está sendo contra você, essa fogueira de merda de vaidade. Dê o parabéns para o Flávio, foi certinho. A faca e o queijo está contigo."

Aprovação de "anistia ampla, geral e irrestrita" seria "gesto importante", afirmou Flávio, em entrevista à GloboNews no dia 11 de julho. "Para a gente fazer o nosso dever de casa, para acelerar o que a gente é obrigado, que já deveria ter feito há muito tempo aqui no Brasil, que é uma anistia, por exemplo. A gente tem que esperar ter algum empurrãozinho do lado de fora? Porque, na prática, é o que está acontecendo."

