Topo

Notícias

Maioria nos EUA acredita que países deveriam reconhecer Estado palestino, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

20/08/2025 09h48

Por Patricia Zengerle e Jason Lange

WASHINGTON (Reuters) - Uma maioria de 58% dos norte-americanos acredita que todos os países das Nações Unidas deveriam reconhecer a Palestina como nação, de acordo com uma nova pesquisa Reuters/Ipsos, no momento em que Israel e o Hamas consideram uma possível trégua na guerra que dura quase dois anos.

Cerca de 33% dos entrevistados não concordaram que os membros da ONU deveriam reconhecer um Estado palestino e 9% não responderam.

A pesquisa de seis dias, encerrada na segunda-feira, foi realizada semanas depois que três países, Canadá, Reino Unido e França, aliados próximos dos EUA, anunciaram que pretendem reconhecer o Estado da Palestina. Isso aumentou a pressão sobre Israel à medida que a fome se espalha em Gaza.

A pesquisa foi realizada em meio à esperança de que Israel e o Hamas concordem com um cessar-fogo para interromper os combates, libertar alguns reféns e facilitar o envio de assistência humanitária.

Duas autoridades disseram na terça-feira que Israel estava estudando a resposta do Hamas a um possível acordo para uma trégua de 60 dias e a libertação de metade dos reféns israelenses ainda mantidos em Gaza.

Reino Unido, Canadá, Austrália e vários de seus aliados europeus afirmaram na semana passada que a crise humanitária no enclave palestino devastado pela guerra atingiu "níveis inimagináveis", com grupos de ajuda alertando que os habitantes de Gaza estão à beira da fome.

O escritório de direitos humanos das Nações Unidas disse na terça-feira que Israel não estava permitindo a entrada de suprimentos suficientes na Faixa de Gaza para evitar a fome generalizada. Israel negou a responsabilidade pela fome em Gaza, acusando o Hamas de roubar carregamentos de ajuda, o que o Hamas nega.

Uma grande maioria dos entrevistados da pesquisa Reuters/Ipsos, 65%, disse que os EUA deveriam agir em Gaza para ajudar as pessoas que enfrentam a fome, e 28% discordaram. O número de discordantes incluiu 41% dos republicanos, partido do presidente Donald Trump.

Trump e muitos de seus colegas republicanos adotam a abordagem "America First" (América em primeiro lugar) nas relações internacionais, apoiando cortes acentuados nos programas internacionais de assistência médica e alimentar do país, acreditando que os fundos dos EUA devem ajudar os norte-americanos, não aqueles que estão fora de suas fronteiras.

A guerra em Gaza começou quando combatentes liderados pelo Hamas invadiram Israel em 7 de outubro de 2023, matando 1.200 pessoas e fazendo 251 reféns, de acordo com dados israelenses. Desde então, a ofensiva de Israel matou mais de 62.000 palestinos, mergulhou Gaza em uma crise humanitária e deslocou a maior parte de sua população, segundo autoridades de saúde de Gaza.

A pesquisa Reuters/Ipsos também mostrou que 59% dos norte-americanos acreditam que a resposta militar de Israel em Gaza foi excessiva. Trinta e três por cento dos entrevistados discordaram.

Em uma pesquisa semelhante da Reuters/Ipsos realizada em fevereiro de 2024, 53% dos entrevistados concordaram que a resposta de Israel foi excessiva e 42% discordaram.

A mais recente pesquisa Reuters/Ipsos, realizada online, reuniu respostas de 4.446 adultos norte-americanos em todo o país e teve uma margem de erro de cerca de 2 pontos percentuais.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Viver com ruído, um problema de saúde frequentemente ignorado

Maioria nos EUA acredita que países deveriam reconhecer Estado palestino, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

China exibirá grande número de tropas e armas de alta tecnologia em desfile da 2ª Guerra Mundial

França investiga morte de homem em transmissão de vídeo ao vivo após violência e humilhações

Israel convoca dezenas de milhares de reservistas antes da nova ofensiva em Gaza

Estamos criando milhões de zumbis digitais, diz cientista brasileiro sobre internet

No Japão, Guterres diz que África está pronta para avançar

Acidente de ônibus no Afeganistão mata 79 pessoas

Reino Unido proíbe propaganda do sabonete Sanex por 'estereótipo racial'

Tatuagens faciais hindus, uma tradição que se perde nas cidades do Paquistão

Namorado de estudante trans da Unesp detalha em depoimento como a jovem foi morta, diz polícia