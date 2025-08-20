Topo

Notícias

Lula volta a se reunir com ministros e presidentes de bancos públicos nesta quarta-feira, 20

Brasília

20/08/2025 07h25

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) volta a se reunir com ministros e presidentes de bancos públicos no Palácio da Alvorada na manhã desta quarta-feira, 20. Nesta terça-feira, 19, o petista fez o primeiro encontro para discutir o crédito imobiliário para reforma de casas, programa que é um dos principais objetivos da reta final do terceiro mandato.

Na reunião desta quarta, que terá início às 9h30, participarão os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia), Fernando Haddad (Fazenda), Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e Rui Costa (Casa Civil). Já os presidentes de bancos serão Aloízio Mercadante (BNDES) e Tarciana Medeiros (Banco do Brasil). A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, também estará no Alvorada.

Às 15 horas, Lula terá um encontro com a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck. A última agenda do presidente será uma reunião com o novo secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcelo Weick Pogliese.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Genial/Quaest: Lula é desaprovado em SP, RJ, MG, PR, RS e GO e aprovado em PE e BA

Incêndios em Portugal provocam terceira morte

Aprovação de Lula cresce e vai a 46%, aponta pesquisa Genial/Quaest

Israel aprova plano que divide Cisjordânia e 'enterra' o Estado Palestino

Aprovação do governo melhora e atuação de Lula frente a tarifas dos EUA é bem avaliada, diz Genial/Quaest

Belarus e Irã, ambos amigos de Putin, planejam fortalecer laços militares

Rússia afirma que tomou o controle de três localidades no leste da Ucrânia

Ministério da Defesa autoriza pouso de avião da Força Aérea dos EUA em São Paulo

Israel mobiliza reservistas para ocupação de Gaza e quer recrutar mais de 10 mil soldados no exterior

O que há em Donbass, chave no debate sobre guerra na Ucrânia

Israel convoca 60 mil reservistas para plano de tomada de Gaza