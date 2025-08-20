Após derrota na CPMI, Lula chama Motta no Alvorada e Gleisi reúne líderes

O governo fez uma operação de emergência após a derrota do governo na CPMI do INSS nesta tarde. O presidente Lula (PT) se reuniu o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), no Palácio da Alvorada, e a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, chamou os líderes da base para uma bronca no Planalto.

O que aconteceu

Motta e Lula conversaram por cerca de 40 minutos. A reunião ocorreu de última hora e fora da agenda logo depois de proclamada a eleição do senador oposicionista Carlos Viana (Podemos-MG) e do deputado bolsonarista Alfredo Gaspar (União Brasil-AL) como presidente e relator da comissão, respectivamente.

O resultado foi uma derrota para o governo. O Planalto contava com o senador Omar Aziz (PSD-AM) no comando do colegiado, com a intenção de fazer a CPMI o menos bombástica possível para não devolver a fraude bilionária do INSS ao noticiário. O receio era a máxima de que "uma CPI se sabe como começa, mas não como termina".

Os presidentes do Senado e da Câmara também foram derrotados. Aziz havia sido uma indicação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), ao passo que Motta havia alçado o deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO) como relator. Ele, inclusive, divulgou em suas redes o nome do indicado, que foi ignorado assim que a oposição assumiu o comando da CPMI.

Quando o resultado foi proclamado, os parlamentares da oposição começaram coros contra o PT. "Olê, Olê, Olê, Olê, vamos pra rua para derrubar o PT", gritaram os oposicionistas enquanto governistas se movimentavam, sem entender o que havia ocorrido.

Há reclamações sobre o MDB. O senador Renan Calheiros (MDB-AL) e o deputado Rafael Brito (MDB-AL) não votaram e, no lugar deles, foram computados os votos de dois suplentes do PL.

Gleisi convocou os líderes da base para entender o que aconteceu. Ela se reúne com os senadores Rogério Carvalho (PT-MG) e Randolfe Rodrigues (PT-AP) e os deputados José Guimarães (PT-CE), Lindbergh Farias (PT-RJ) e Isnaldo Bulhões (MDB-AL) no Palácio do Planalto.

Além da bronca, o objetivo da reunião é alinhar o futuro. Sem presidência e relatoria, o governo entende que fica mais exposto e terá muito mais dor de cabeça com as possíveis convocações, que devem envolver o ex-ministro da Previdência Carlos Lupi (PDT) e um irmão de Lula, o sindicalista Frei Chico.

Também se avalia que as chances de o enfoque ficar dividido entre governos diminui. Um dos esforços da atual gestão sempre foi lembrar que o escândalo surgiu na gestão Michel Temer (MDB) e escalonou durante Jair Bolsonaro (PL). Com a derrota, já se espera que os holofotes recaiam sobre Lula.