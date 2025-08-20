Topo

Lula e Macron se comprometeram em concluir diálogo para assinatura de acordo UE-Mercosul neste semestre, diz Planalto

20/08/2025 11h15

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da França, Emmanuel Macron, comprometeram-se durante telefonema nesta quarta-feira em concluir o diálogo com vistas à assinatura do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia neste semestre, disse o Palácio do Planalto em comunicado.

"Macron e Lula comprometeram-se a ultimar o diálogo com vistas à assinatura do Acordo Mercosul-União Europeia ainda neste semestre, durante a presidência brasileira do bloco", disse o comunicado sobre o telefonema entre os dois líderes.

A França tem sido o principal obstáculo à assinatura do pacto comercial entre os dois blocos, com Macron tendo já publicamente demonstrado sua oposição ao acordo diante de um setor agrícola francês politicamente influente e que se opõe ao tratado.

Em encontro recente com Macron, Lula pediu ao presidente francês que abrisse seu coração ao acordo.

De acordo com a nota do Planalto, Lula e Macron também discutiram as tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, assim como as negociações pelo fim da guerra entre Rússia e Ucrânia e a conferência climática da ONU COP30, que será realizada em Belém em novembro.

"No campo bilateral, os presidentes comprometeram-se a aprofundar a cooperação em matéria de defesa", afirmou a nota.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)

