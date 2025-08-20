Topo

Líder norte-coreano elogia seu exército 'heroico' que combate junto à Rússia

20/08/2025 22h04

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, elogiou as forças de seu país enviadas para apoiar a Rússia em sua guerra contra a Ucrânia, informou a imprensa estatal nesta quinta-feira (21, data local) a imprensa estatal.

Durante uma reunião com comandantes, Kim "transmitiu ânimos calorosos" aos oficiais e soldados que servem na região russa de Kursk, reportou a agência oficial KCNA.

Agências de inteligência sul-coreanas e ocidentais indicam que a Coreia do Norte enviou mais de 10 mil soldados em 2024 a Kursk, além de projéteis de artilharia, mísseis e sistemas de foguetes de longo alcance.

"O nosso é um exército heroico", expressou Kim em um discurso aos militares de seu país na capital, segundo a KCNA.

"Nosso exército está fazendo agora o que deveria ter feito e o que precisa fazer. Fará no futuro também", acrescentou.

Suas declarações ocorreram no momento em que o presidente americano, Donald Trump, intensifica os esforços para pôr fim à guerra da Rússia na Ucrânia, que até agora têm sido infrutíferos.

Rússia e Coreia do Norte têm forjado vínculos cada vez mais próximos, com um pacto de defesa mútua assinado no ano passado durante uma visita do presidente russo, Vladimir Putin, ao país asiático.

A Coreia do Norte confirmou em abril pela primeira vez o envio de um contingente de soldados à linha de frente na Ucrânia.

