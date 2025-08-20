Topo

Líder do PCC preso em SP com dois carros da Porsche avaliados em R$ 3 milhões

20/08/2025 10h09

Um homem foragido da Justiça, apontado pela polícia de São Paulo como integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e responsável por liderar, a partir de São Paulo, ações do grupo em Alagoas e outros Estados do Nordeste, foi preso na tarde desta terça-feira, 19, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

José Ricardo Ângelo, conhecido como Gordão, foi detido junto com a mulher, que também era foragida da Justiça. Os dois tinham mandados de prisão em aberto emitidos pela Justiça de Alagoas, no âmbito de uma investigação em que o casal é acusado de tráfico de drogas e de integrar organização criminosa. A reportagem tenta localizar representantes de Ângelo e da mulher dele para que se pronunciem sobre as acusações e as prisões.

Ângelo também tinha um mandado de prisão pendente em Santa Catarina - nesse Estado, é investigado sob suspeita de homicídio ocorrido em Balneário Camboriú neste mês de agosto. Após praticar o homicídio, segundo a polícia, Ângelo voltou para sua base na região metropolitana de São Paulo.

No imóvel do casal foram apreendidos três carros de luxo, dois deles da marca Porsche e todos blindados, avaliados no total em aproximadamente R$ 3 milhões.

A ação policial foi uma parceria das polícias civis de São Paulo, através da 5ª Delegacia do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), e de Alagoas.

