Lei Magnitsky: governo poderia usar MP para proteger bancos, diz professor

O governo brasileiro poderia baixar uma medida provisória para proteger os bancos de sanções extraterritoriais, afirmou Vladimir Aras, o professor da UNB, em entrevista ao programa Poder e Mercado, do Canal UOL.

A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, de que ordens judiciais e executivas de governos estrangeiros não têm eficácia no Brasil, a menos que sejam homologadas, ajuda o ministro Alexandre de Moraes, mas os bancos não ficam livres de sofrer uma possível punição dos Estados Unidos pela lei Magnitsky.

Uma coisa que eu não sei por que ainda não foi feita, o governo federal poderia baixar uma medida provisória ou apresentar um projeto de lei que protegesse o Brasil. E no caso as pessoas jurídicas brasileiras, especialmente os bancos que estão integrados ao sistema financeiro global, de sanções extraterritoriais como essas.

Por que eu digo que essa seria uma medida imediata bastante importante? Porque outras jurisdições já enfrentaram esse problema. Então para nós é tudo novidade, especialmente para o ministro Alexandre Moraes, mas outros países já enfrentaram situações semelhantes com pessoas ligadas a essas outras nacionalidades e em situações semelhantes à do ministro.

Só para nós termos a dimensão da coisa, a União Europeia em 1996 aprovou uma lei para isso, uma lei que reage no espaço jurídico europeu aos efeitos extraterritoriais de sanções americanas que devam ser postas em prática pelo sistema financeiro ou pelos prestadores de serviços da União Europeia. Então a lei existe desde 96 e já foi testada pelo Tribunal Principal da União Europeia.

Em outras situações em que um banco, como o Banco do Brasil, por exemplo, pode ter um prejuízo extraordinário no mercado americano, prejuízos talvez existenciais para o banco, nesse caso a legislação europeia e o Tribunal Europeu permitiriam a aplicação extraterritorial dessa sanção em nossa jurisdição.

Vladimir Aras, professor da UNB

O professor ressaltou que bancos também poderiam questionar decisão dos Estados Unidos sobre Lei Magnitsky.

Na prática é o seguinte, o que o ministro Dino decidiu não é novidade nenhuma. Isso já está na lei. Ele anunciou o que a lei brasileira diz e a alternativa imediata seria do ponto de vista institucional, seria essa a aprovação de uma lei ou de medida provisória.

Os próprios bancos também não podem ficar numa situação confortável. Eles têm que enfrentar o problema e podem enfrentar o problema não só eventualmente questionando ou criticando a decisão do ministro Dino ou uma futura decisão do ministro Zanin, mas também questionando a decisão americana, na jurisdição americana.

Porque é muito fácil ficar apenas aqui discutindo o tema na jurisdição brasileira quando esse problema não foi criado pelo ministro Dino, foi criado pela autoridade americana que desvirtuou a legislação Magnitsky, que não serve para isso, para uma punição de autoridade de outro país, que, apesar das críticas que se possa fazer a decisões do Ministro Alexandre, não se encaixa no padrão da lei Magnitsky.

