Justiça nega pedido de insanidade mental de réu por matar e concretar jovem

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou pedido para realização de exame de sanidade mental feito pela defesa de Thiago Schafer Sampaio, um dos réus pelo assassinato de Clara Maria Venâncio Rodrigues, jovem que foi assassinada e teve o corpo concretado em março deste ano.

O que aconteceu

Defesa de Thiago pediu à Justiça a realização do exame porque o réu fazia tratamento psiquiátrico antes do crime. No pedido, o advogado Bruno Torres justificou que Thiago fazia uso de remédios controlados, além de ter "possível quadro de depressão, ansiedade aguda e esquizofrenia", o que demandaria análise de profissionais de saúde.

Ministério Público de Minas Gerais foi contra o pedido. A promotoria refutou a tese de insanidade mental do réu, sob a justificativa de que "não há dúvidas sobre a higidez mental [bom estado de saúde psiquiátrico] do réu à época dos fatos".

Juíza endossou os argumentos apresentados pelo MPMG, e afirmou não haver "elementos que justifiquem o acolhimento" do pedido feito pela defesa de Sampaio. "A defesa não juntou nenhuma documentação médica, não havendo elemento atual que indique comprometimento da higidez mental do acusado. [...] Portanto, não se justifica, nesta fase processual, a instauração de incidente de insanidade mental", escreveu a magistrada Ana Carolina Rauen Lopes de Souza.

Thiago Schafer está preso desde março pelo crime. Atualmente, ele se encontra detido no Presídio Inspetor José Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves. Além dele, também é réu pelo crime Lucas Rodrigues Pimentel. O UOL não conseguiu contato com as defesas dos dois. O espaço segue aberto para manifestação.

Thiago Schafer Sampaio (esq) e Lucas Rodrigues Pimentel (dir) são réus pela morte de Clara Maria Imagem: Divulgação/Polícia Civil de Minas Gerais

Relembre o caso

Clara Maria Venâncio Rodrigues tinha 21 anos quando foi assassinada em março deste ano. Na ocasião, o corpo da vítima foi enterrado sob concreto em uma casa no bairro Ouro Preto, na região da Pampulha, em Belo Horizonte.

Vítima foi morta após cobrar uma dívida de R$ 400 de Thiago, com quem ela tinha trabalhado em uma padaria. Após a prisão, Thiago Schafer Sampaio confessou o crime, disse ter matado Clara com um golpe de mata-leão e que teria tido apoio de Lucas Rodrigues.

Lucas, que também confessou participação no homicídio, ajudou a ocultar o corpo da vítima. Depois de que Thiago matou Clara, os dois enterraram o corpo dela e cobriram com uma camada de concreto.

Justiça tornou réus Thiago e Lucas em abril. Um terceiro homem que chegou a apontado como suspeito na época não foi denunciado pela promotoria porque não ficou comprovada a participação dele no crime.

Clara Maria era skatista e designer. A jovem gostava de andar de skate, fazia trabalhos como designer e mantinha um perfil nas redes sociais dedicado a mostrar suas pinturas e desenhos.