Juiz dos EUA nega divulgação de transcrições do grande júri de Epstein

20/08/2025 16h39

Um juiz federal dos Estados Unidos negou nesta quarta-feira (20) um pedido do Departamento de Justiça para divulgar as transcrições do grande júri no processo criminal contra o financista Jeffrey Epstein.

Segundo o juiz distrital Richard Berman, o governo americano não conseguiu demonstrar circunstâncias especiais que justificassem a divulgação de arquivos normalmente secretos.

O Departamento de Justiça solicitou a divulgação para ajudar a reduzir a indignação crescente de apoiadores do presidente Donald Trump com o que consideram um acobertamento dos crimes de Epstein, que morreu em uma prisão de Nova York em 2019, quando aguardava seu julgamento por tráfico sexual de menores. 

Berman observou que o governo possui uma grande quantidade de material sobre a investigação de Epstein que havia prometido em fevereiro tornar público. Em julho, no entanto, anunciou que não o faria.

"As 100 mil páginas de arquivos e materiais sobre Epstein que o governo possui ofuscam as escassas 70 páginas de material do grande júri de Epstein", disse o juiz. "O governo é a parte lógica para divulgar publicamente os arquivos sobre Epstein." Sua tentativa de revelar as transcrições do grande júri "parece ser uma distração", acrescentou.

Berman também apontou que revelar os procedimentos do grande júri poderia representar "possíveis ameaças" à segurança e privacidade das mais de 1 milvítimas de Epstein.

A decisão de Berman é anunciada pouco mais de uma semana após um juiz federal se negar a divulgar as transcrições do grande júri no caso contra a cúmplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, condenada em 2021 por recrutar menores para o financista.

cl/des/db/nn/lb/am

© Agence France-Presse

