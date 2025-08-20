Colonos israelenses mascarados são acusados de atacar fazendas palestinas

Mascarados, colonos israelenses são acusados de invadirem fazendas palestinas, atear fogo, derrubam árvores e matam gado, com a intenção de forçar os donos das terras a deixaram regiões da Cisjordânia.

O que aconteceu

Ataques viraram rotina, segundo organização israelense "Peace Now". O grupo — que monitora a expansão de assentamentos na Cisjordânia — afirma que os cidadãos palestinos que vivem na região relatam invasões frequentes. Desta forma, israelenses tomam gradativamente as terras e estabelecem novos assentamentos.

Desde início de 2023, colonos israelenses construíram mais de 130 postos avançados na Cisjordânia, sendo maioria em áreas rurais. Os colonos também são acusados de invadirem e incendiarem casas e carros em regiões urbanas. Conforme um relatório da "Peace Now", o número de novos postos é superior ao construído nas duas décadas anteriores juntas.

Dia sim, dia não, os colonos fazem isso conosco: eles nos atacam, cortam as oliveiras e queimam as fazendas. Isso não é vida. Ninguém pode detê-los. Não temos nada para resistir a eles. Eles têm armas, nós não temos nada.

Fazendeira palestina Rifa Said Hamail, em entrevista à BBC

Invasões escalam e governo de Israel faz "vista grossa"

Trinta assentamentos foram autorizados pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, desde final de 2022. Alguns deles já haviam sido construídos anteriormente sem permissão e receberam autorização retroativa. As demais tomadas de terra, mesmo que irregulares, são ignoradas pelo governo de Israel.

Dados da ONU revelaram que colonos realizaram mais de 750 ataques contra palestinos só no primeiro semestre deste ano, estabelecendo novo record. No período, 149 palestinos foram mortos por colonos ou soldados israelenses. O número de mortes de israelenses por palestinos é bem menor: nove.

Só de 5 a 11 de agosto, o escritório das Nações Unidas para assuntos humanitários registrou 27 ataques. Segundo os dados, invasões fizeram vítimas, causaram danos materiais e levaram pelo menos 18 famílias palestinas a se deslocarem.

Israel aprovou plano que divide Cisjordânia e "enterra" Estado Palestino

Ministro das Finanças de Israel Bezalel Smotrich mostra mapa da área 'E1', corredor perto do assentamento de Maale Adumim Imagem: Menahem Kahana / AFP

Aprovação foi feita pelo Comitê de Planejamento e Construção hoje. A informação foi divulgada pela imprensa de Israel e pela agência de notícias Associated Press.

Criticado internacionalmente, projeto cria assentamento com 3.500 apartamentos na área E1, a leste de Jerusalém. As obras expandem o assentamento de Maale Adumim, que tem uma população de 37 mil pessoas.

Projeto isola Jerusalém Oriental do resto do território palestino. O recorte é visto como uma ameaça geográfica à existência de um estado palestino.

Local já estava em "fase de construção" há mais de 20 anos, mas teve obras paralisadas em 2012 por pressão internacional. Os críticos eram aliados europeus e governos anteriores dos EUA. Agora, a expectativa é de que, caso não haja novo impedimento no assentamento, as primeiras obras para a construção de apartamentos aconteçam no próximo ano.