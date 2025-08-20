Topo

Notícias

Israel dá primeiros passos de operação militar para tomar Cidade de Gaza

20/08/2025

(Reuters) - As Forças Armadas de Israel (IDF, na sigla em inglês) deram os primeiros passos de uma operação planejada para tomar a Cidade de Gaza, disse o porta-voz militar israelense, Brigadeiro General Effie Defrin, nesta quarta-feira.

"Vamos aprofundar o ataque ao Hamas na Cidade de Gaza, um reduto de terror governamental e militar para a organização terrorista", afirmou, após confronto com o Hamas ao sul de Khan Younis, na Faixa de Gaza.

Defrin informou que as tropas já haviam começado a circular pelos arredores da cidade de Gaza e que o Hamas é agora uma força guerrilheira "maltratada e machucada".

"Iniciamos as operações preliminares e os primeiros estágios do ataque à Cidade de Gaza, e agora as forças das IDF já estão controlando os arredores da Cidade de Gaza", disse ele.

As Forças Armadas de Israel convocaram dezenas de milhares de reservistas nesta quarta-feira em preparação para o ataque à Cidade de Gaza, enquanto o governo israelense avalia uma nova proposta de cessar-fogo após quase dois anos de guerra.

A convocação sinaliza que Israel está avançando com seu plano de tomar o maior centro urbano de Gaza, apesar das críticas internacionais sobre uma operação que provavelmente vai forçar o deslocamento de ainda mais palestinos.

Um oficial militar disse a jornalistas, no entanto, que os soldados da reserva não devem se apresentar para o serviço até setembro, um intervalo que dá aos mediadores algum tempo para preencher lacunas entre o grupo militante palestino Hamas e Israel sobre os termos da trégua.

As tropas israelenses entraram em confronto nesta quarta-feira com mais de 15 militantes do Hamas que saíram de túneis e atacaram com tiros e mísseis antitanque perto de Khan Younis, ao sul da Cidade de Gaza, ferindo gravemente um soldado e levemente outros dois, disse uma autoridade militar israelense.

Em um comunicado, as Brigadas Al-Qassam do Hamas confirmaram a realização de um ataque às tropas israelenses a sudeste de Khan Younis e o enfrentamento de tropas israelenses à queima-roupa. O grupo disse que um combatente se explodiu entre os soldados, causando vítimas, durante um ataque que durou horas.

(Reportagem de Howard Goller)

