Topo

Notícias

Israel convoca 60 mil reservistas para tomar Cidade de Gaza

20/08/2025 14h19

Israel convoca 60 mil reservistas para tomar Cidade de Gaza - País avança com plano para ocupar principal cidade do território palestino em meio a nova rodada de negociações por cessar-fogo. Criítico da ação, presidente francês Macron diz que ação provocará "guerra permanente"O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, autorizou nesta quarta-feira (20/08) a convocação de 60 mil reservistas adicionais para tomar a Cidade de Gaza. O serviço de outros 20 mil soldados reservistas já mobilizados será prorrogado.

Segundo porta-vozes militares, o plano para capturar uma das maiores cidades da Faixa de Gaza deve ser conduzido principalmente por militares da ativa. Tropas israelenses, que ocupam 75% do território palestino, já avançaram até os subúrbios em ruínas da cidade, incluindo os bairros de al-Zeitoun e Jabalia.

A convocação acontece poucos dias depois de o grupo palestino Hamas ter aceitado a última proposta de cessar-fogo apresentada por mediadores, em uma tentativa de interromper quase dois anos da guerra.

Netanyahu quer deslocar civis para o sul

O plano militar aprovado no começo do mês pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prevê que cerca de 1 milhão de civis que hoje estão no local se desloquem para acampamentos de tendas no sul do território palestino, onde o Exército afirma que fornecerá alimentos e assistência médica.

Netanyahu também defende, a longo prazo, realocar grande parte dos palestinos para outros países, o que chama de "emigração voluntária". Grande parte da comunidade internacional considera a medida um passo na direção de uma expulsão forçada.

Representantes militares israelenses argumentam que a Cidade de Gaza continua sendo o principal bastião do Hamas, grupo classificado como organização terrorista por Estados Unidos, União Europeia e outros países. Segundo o governo, um dos objetivos centrais da ofensiva é destruir a rede subterrânea de túneis do grupo.

Macron vê risco de "guerra permanente"

A operação gera preocupação entre observadores internacionais, que alertam para o agravamento da crise humanitária em Gaza, onde vivem cerca de 2 milhões de palestinos.

Netanyahu vem enfrentando pressão crescente dentro e fora do país para encerrar a guerra. Nesta quarta-feira, a Alemanha rejeitou a escalada da ofensiva israelense e o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que a operação arrastará a região para uma "guerra permanente".

A decisão também gerou controvérsia dentro do próprio país. Familiares de reféns temem que uma nova escalada militar comprometa a vida de seus parentes sequestrado pelo Hamas, enquanto ex-oficiais de segurança argumentam que há pouco a se ganhar militarmente com a nova ofensiva.

Hamas acata cessar-fogo

Na última segunda-feira o Hamas havia dado uma "resposta positiva" a uma proposta de cessar-fogo apresentada por mediadores internacionais.

Israel ainda não respondeu oficialmente, mas uma decisão deve ser tomada até o fim da semana, durante reunião do Gabinete de Segurança. A proposta em discussão, elaborada pelo enviado especial dos EUA Steve Witkoff, prevê uma trégua de 60 dias com a libertação de 10 reféns vivos em troca de prisioneiros palestinos.

Estima-se que 50 reféns ainda estão em Gaza, dos quais pelo menos 20 estariam vivos. Analistas especulam que o prolongamento da ofensiva israelense pode ser usado como estratégia de pressão para forçar o Hamas a negociar em condições mais desfavoráveis.

Novo ataque contra forças israelenses

Nesta quarta-feira, 15 combatentes palestinos atacaram uma posição militar israelense em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, segundo Israel.

Segundo o Exército de Israel, os combatentes abriram fogo, lançaram mísseis antitanque e conseguiram invadir a base. Tropas israelenses reagiram com apoio aéreo, matando 10 pessoas. Três soldados ficaram feridos, um deles em estado grave.

O Hamas, por meio de seu braço armado, as Brigadas al-Qassam, assumiu a autoria e declarou que tais operações continuarão "até o fim da ocupação e pela libertação do povo palestino".

gq (DPA, AP, AFP)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Vídeo flagra professora agredindo aluno com pilha de livros em escola no RS

Moraes: bancos brasileiros poderão ser punidos caso cumpram sanções dos EUA

EUA intensifica ataques contra TPI em relação a Israel

Quem é Coronel, chefe do TCP suspeito de matar jovem que disse não a ele

Trump compra mais de US$100 mi em títulos durante seu mandato, mostra declaração

PF indicia Allan dos Santos por difamação, injúria e incitação ao crime

Doenças transmitidas por mosquitos batem recorde na Europa

Avião da Força Aérea dos EUA que pousou no Brasil é usado pela CIA

Para preparar agenda: feriados nacionais em 2026 vão permitir mais emendas

Sem citar Tarcísio, Haddad diz que 'faltou liderança' em caso Ultrafarma

Embaixada dos EUA no Brasil diz que avião estava em 'missão diplomática'