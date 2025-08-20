Israel aprova plano de assentamentos para "apagar" ideia de Estado palestino

JERUSALÉM (Reuters) - Um plano de assentamento israelense amplamente condenado, que atravessaria terras que os palestinos buscam para um Estado, recebeu aprovação final na quarta-feira, de acordo com comunicado do ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich.

A aprovação do projeto E1, que dividiria a Cisjordânia ocupada e a separaria de Jerusalém Oriental, foi anunciada na semana passada por Smotrich e recebeu o aval final de uma comissão de planejamento do Ministério da Defesa nesta quarta-feira, segundo ele.

Retomar o projeto poderia isolar ainda mais Israel, que tem visto alguns aliados ocidentais frustrados com a continuação e a escalada planejada da guerra de Gaza anunciarem que podem reconhecer um Estado palestino na Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro.

"Com o E1, estamos finalmente cumprindo o que foi prometido durante anos", disse Smotrich, um ultranacionalista da coalizão de direita no poder, em um comunicado. "O Estado palestino está sendo apagado da mesa, não com slogans, mas com ações."

O Ministério das Relações Exteriores palestino condenou o anúncio na quarta-feira, dizendo que o assentamento E1 isolaria as comunidades palestinas que vivem na área e minaria a possibilidade de uma solução de dois Estados.

Um porta-voz do governo alemão, comentando o anúncio, disse aos repórteres na quarta-feira que a construção de assentamentos viola a lei internacional e "impede uma solução negociada de dois Estados e o fim da ocupação israelense da Cisjordânia".

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, não comentou o anúncio do E1.

No entanto, no domingo, durante uma visita a Ofra, outro assentamento da Cisjordânia estabelecido há um quarto de século, ele fez comentários mais amplos: "Eu disse há 25 anos que faremos tudo para garantir nosso controle sobre a Terra de Israel, para impedir o estabelecimento de um Estado palestino, para impedir as tentativas de nos tirar daqui. Graças a Deus, cumprimos o que prometi".

A solução de dois Estados para o conflito israelense-palestino, que já dura décadas, prevê um Estado palestino em Jerusalém Oriental, na Cisjordânia e em Gaza, lado a lado com Israel.

As capitais ocidentais e grupos de ativistas se opuseram ao projeto de assentamento devido às preocupações de que ele poderia prejudicar um futuro acordo de paz com os palestinos.

O plano para E1, localizado ao lado de Maale Adumim e congelado em 2012 e 2020 em meio a objeções dos governos dos EUA e da Europa, envolve a construção de cerca de 3.400 novas unidades habitacionais.

O trabalho de infraestrutura poderia começar dentro de alguns meses, e a construção de casas em cerca de um ano, de acordo com o grupo de defesa israelense Peace Now, que acompanha a atividade de assentamentos na Cisjordânia.

(Reportagem de Lili Bayer e Maayan Lubell em Jerusalém, Ali Sawafta em Ramallah e Rachel More em Berlim)