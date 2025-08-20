Topo

Notícias

Irã diz que Europa não tem direito de ampliar prazo para restabelecer sanções

20/08/2025 15h10

O ministro de Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou nesta quarta-feira (20) que as potências europeias não têm o direito de ativar o mecanismo de reimposição de sanções previsto no acordo nuclear de 2015 ou prorrogar o prazo de outubro para ativá-lo.

A declaração foi feita após diplomatas iranianos se reunirem em julho com seus homólogos de Alemanha, França e Reino Unido, após a guerra de 12 dias entre Irã e Israel no mês anterior.

O conflito impactou as negociações nucleares de Teerã com os Estados Unidos e levou o Irã a suspender sua cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), órgão de vigilância nuclear da ONU.

O trio europeu ameaçou ativar, no fim de agosto, uma medida que restabeleceria as sanções da ONU suspensas em virtude do acordo de 2015, a menos que Teerã aceite desacelerar o enriquecimento de urânio e restaurar a cooperação com os inspetores.

De acordo com o jornal Financial Time, os europeus também oferecem uma ampliação do prazo de outubro para reativação, caso o Irã retome as negociações nucleares com EUA e volte a colaborar com a AIEA. 

Em seu relatório da semana passada, acrescentaram que a oferta "continuava sem resposta por parte do Irã". No entanto, Araghchi expressou nesta quarta-feira a rejeição do Irã a esta extensão. 

"Se acreditamos que eles não têm o direito de aplicar a cláusula de restabelecimento, é lógico que também não tenham o direito de estender seu prazo", declarou à agência de notícias estatal Irna.

Alemanha, França e Reino Unido, junto com EUA, China e Rússia, assinaram em 2015 um acordo com o Irã que previa restringir o desenvolvimento de seu programa nuclear em troca de uma suspensão progressiva das sanções da ONU.

Apesar de Washington ter se retirado unilateralmente do pacto em 2018 e reimposto sanções, os três países europeus garantiram seu compromisso, razão pela qual as sanções da ONU e europeias não foram restabelecidas.

ap-pdm/mz/jsa/hgs/mb/yr/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Israel tem 'trabalho' pela frente para conquistar juventude ocidental, diz Netanyahu

Juiz dos EUA rejeita lei do Texas que visava exibir Dez Mandamentos nas escolas

Julgamento da fusão BRF-Marfrig no Cade é suspenso após pedido de vistas

Presos dois suspeitos de matar empresário com 18 tiros em saída de academia

Irã diz que Europa não tem direito de ampliar prazo para restabelecer sanções

Carolina do Norte faz preparativos para possíveis inundações do furacão Erin

CCJ do Senado aprova novo Código Eleitoral e inclui voto impresso no texto

Após derrota na CPMI, Lula chama Motta no Alvorada e Gleisi reúne líderes

Guatemala autoriza permanência de 161 mexicanos que fugiram de traficantes

Rock en Seine abre 22ª edição sob polêmica envolvendo banda pró-Palestina Kneecap

Senado/CI aprova Alessandro Facure ao cargo de diretor-presidente da ANSN