INSS de agosto: veja calendário com datas de pagamento

Cartão do Meu INSS
20/08/2025 04h30

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou o calendário oficial de pagamentos referente ao mês de agosto de 2025. As liberações seguirão a ordem do número final do benefício (sem considerar o dígito verificador após o traço), mantendo o padrão já utilizado para dar mais organização e regularidade ao processo.

O que aconteceu

Para quem recebe até um salário mínimo, os depósitos serão realizados entre 25 de agosto e 5 de setembro. Já os segurados com renda superior ao piso terão os créditos liberados entre 1º e 5 de setembro.

Atualmente, o INSS efetua mais de 40 milhões de pagamentos mensais, sendo aproximadamente 28,2 milhões destinados a quem ganha até o piso nacional, enquanto cerca de 12,3 milhões são voltados a beneficiários que recebem valores acima dele.

Para saber a data exata do repasse, é preciso observar o penúltimo dígito do número do benefício, ignorando o verificador. Consultas adicionais podem ser feitas pelo site ou aplicativo Meu INSS, utilizando CPF e senha cadastrados no Gov.br.

Em caso de dúvidas, também é possível ligar para a Central 135, que funciona todos os dias com atendimento eletrônico e suporte humano durante o horário comercial.

Além disso, o app e o site do Meu INSS permitem consultar o extrato de pagamento, verificar dados pessoais e acessar diversos outros serviços por meio da barra de pesquisa.

Calendário de repasses -- até um salário mínimo

  • Final 1: 25 de agosto
  • Final 2: 26 de agosto
  • Final 3: 27 de agosto
  • Final 4: 28 de agosto
  • Final 5: 29 de agosto
  • Final 6: 1º de setembro
  • Final 7: 2 de setembro
  • Final 8: 3 de setembro
  • Final 9: 4 de setembro
  • Final 0: 5 de setembro

Calendário de repasses -- acima de um salário mínimo

  • Finais 1 e 6: 1º de setembro
  • Finais 2 e 7: 2 de setembro
  • Finais 3 e 8: 3 de setembro
  • Finais 4 e 9: 4 de setembro
  • Finais 5 e 0: 5 de setembro

