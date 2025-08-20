Câmera flagra Porsche com Gato Preto e Bia Miranda passando sinal vermelho

Uma câmera de segurança da Prefeitura de São Paulo flagrou o acidente de trânsito envolvendo os influenciadores Bia Miranda e Samuel Sant'Anna, conhecido como "Gato Preto", na Avenida Brigadeiro Faria Lima, por volta das 6h30 de hoje.

O que aconteceu

Nas imagens, é possível ver o Porsche onde estavam os influenciadores avançando o sinal vermelho em alta velocidade. Na sequência, o carro bate na lateral de um Hyundai Creta, que estava na Rua Elvira Ferraz, que cruza a Faria Lima, e num semáforo.

Porsche 911 conversível foi destruída no acidente. O carro é avaliado em R$ 1,5 milhão.

Passageiro que estava no Hyundai Creta precisou ser socorrido a um pronto-socorro em Moema. Um familiar da vítima informou que ela teve uma fratura na mandíbula.

Polícia foi acionada para fazer bafômetro no motorista da Porsche, mas ele não foi encontrado no local. Não há informações sobre quem estaria dirigindo o veículo ocupado pelo casal no momento do acidente.

Influenciador foi preso por omissão de socorro

"Gato Preto" foi preso horas depois do acidente. Ele foi encontrado em casa, na zona norte da capital, por volta das 10h, segundo a Polícia Militar. No fim da manhã, ele foi levado algemado ao 14º DP, em Pinheiros.

PM não confirmou motivo da prisão. De acordo com o SBT, o influenciador teria sido preso por ter fugido do local do acidente e não ter prestado socorro ao passageiro do outro veículo envolvido na colisão.

O UOL não conseguiu contato com a defesa dos envolvidos. O espaço segue aberto para manifestações.

Influenciadores postaram festa com bebida e acidente nas redes

Em publicação nas redes sociais, Gato Preto confirmou que se envolveu em um acidente e machucou a mão. Ele publicou uma foto indo para a casa depois da colisão. A imagem, porém, foi apagada minutos depois.

Bia Miranda também publicou um vídeo na sequência do acidente. Ela mostrou a Porsche destruída e disse que estava deixando o local em um carro por aplicativo: "Sofri um acidente, mas, graças a Deus, está tudo bem, gente?".

Horas depois, influenciadora fez novo vídeo dizendo que "não sabe quem está errado e quem está certo". "Na hora eu nem vi quem estava lá, eu só vi um moço sentado dentro do carro, como eu também estava sentada dentro do carro. Eu estava tentando entender o que foi que aconteceu.", falou.

Influenciadores publicaram vídeos bebendo antes do acidente. Em um do posts, Bia Miranda aparece fumando dentro do carro parado, enquanto Gato Preto está ao volante. Em outro post feito por Gato Preto durante a madrugada, é possível ver garrafas de bebidas em uma festa.