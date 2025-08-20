Ibovespa tem alta discreta com ajuda de Petrobras e trégua em bancos

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com avanço modesto nesta quarta-feira, com Petrobras entre os principais suportes, em dia de alta do petróleo no exterior, mas também referendado pelos bancos, que tiveram uma sessão mais tranquila, após perdas fortes na véspera com receios envolvendo movimentos do STF e sanções dos EUA.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,12%, a 134.588,54 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 134.121,67 pontos na mínima e 134.963,84 pontos na máxima do dia. O volume financeiro somava R$14,5 bilhões antes dos ajustes finais do pregão.