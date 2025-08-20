Ibovespa recua na abertura com bancos ainda fragilizados

(Reuters) - O Ibovespa tinha uma queda discreta nos primeiros negócios desta quarta-feira, após cair mais de 2% na véspera, com bancos ainda fragilizados em meio a incertezas sobre potenciais desdobramentos envolvendo movimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) após decisões recentes dos Estados Unidos.

Às 10h10, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,17%, a 134.202,23 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 15 de outubro, subia 0,3%.

(Por Paula Arend Laier)