Ibovespa recua na abertura com bancos ainda fragilizados

20/08/2025 10h14

(Reuters) - O Ibovespa tinha uma queda discreta nos primeiros negócios desta quarta-feira, após cair mais de 2% na véspera, com bancos ainda fragilizados em meio a incertezas sobre potenciais desdobramentos envolvendo movimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) após decisões recentes dos Estados Unidos.

Às 10h10, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,17%, a 134.202,23 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 15 de outubro, subia 0,3%.

(Por Paula Arend Laier)

