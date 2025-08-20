Topo

Ibovespa opera sem tendência definida, em meio ao ambiente de incertezas

20/08/2025 11h55

Depois da queda de 2,10% registrada na terça-feira, 19, a Bolsa brasileira opera sem tendência definida nesta quarta-feira, 20, num reflexo direto do ambiente de incertezas relacionadas à tensão entre Brasil e Estados Unidos. As ações dos bancos, que estão no epicentro da queda de braço entre a Lei Magnitsky e o Supremo Tribunal Federal (STF), buscam uma tímida recuperação, enquanto os investidores aguardam por definições.

Com a agenda de indicadores praticamente vazia e a falta de novas notícias acerca da tensão entre Brasil e Estados Unidos, o pregão é classificado pelos operadores como de instabilidade.

"O mercado opera hoje no escuro, ainda refletindo o ambiente de insegurança jurídica muito grande. E os investidores detestam operar com imprevisibilidade. Em situações como essa, preferem realizar lucros", afirma Thiago Calestine, economista e sócio da Dom Investimentos. Na avaliação dele, os bancos brasileiros possivelmente tenderão a seguir a Lei Magnitsky, em uma leitura de redução de danos.

"Do ponto de vista de bem estar social, faz muito mais sentido congelar o ministro Alexandre de Moraes do que colocar em xeque todo o sistema financeiro nacional", argumenta.

Às 11h49, o Ibovespa tinha 134.338,51 pontos, em baixa de 0,07%. O Ifinanceiro, índice da B3 que reúne ações de bancos, recuava 0,31%.

