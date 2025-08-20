MPT-PB pede bloqueio de até R$ 20 milhões em bens de Hytalo Santos e marido

O MPT-PB (Ministério Público do Trabalho da Paraíba) pediu o bloqueio de até R$ 20 milhões em bens do influenciador Hytalo Santos e do marido dele, Israel Nata Vicente. Ambos estão presos sob suspeita de exploração sexual infantil, trabalho infantil nas redes sociais e tráfico humano.

O que aconteceu

Bloqueio inclui cinco carros de luxo, empresas e outros bens, que somam cerca de R$ 20 milhões. A solicitação foi feita pelo MPT-PB à Justiça da Paraíba na noite de segunda-feira (18), mas divulgada hoje.

Justificativa do bloqueio é garantir indenização futura por dano moral coletivo e medida de reparação e assistência às vítimas. O MPT diz que há indícios de ocultação de patrimônio, "movimentação financeira atípica e manobras de 'blindagem', ocultação e dissipação patrimonial" da dupla.

UOL tenta contato com a defesa de Hytalo Santos e Israel. Caso haja manifestação, este texto será atualizado.

Hytalo disse à justiça não saber porque tinha sido preso

Em vídeo obtido pelo UOL, o casal falou pela primeira vez à Justiça, em audiência de custódia. As imagens mostram ambos acompanhados do advogado Ricardo Mamoru Ueno no sábado (16), um dia após os dois serem presos em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo.

Hytalo disse que não sofreu violência no momento da prisão. Durante a audiência de custódia, ele narrou apenas estar confuso com o motivo das prisões. Ao ser questionado sobre como foi a prisão, Hytalo respondeu:

É mais pela questão do que o povo está falando na mídia, né? A gente está aqui sem nem entender o porquê de estar aqui.

Hytalo Santos, em audiência de custódia

Advogado do casal pediu a revogação da prisão preventiva, classificando a medida como "extrema" e sem justificativa. "Não sendo possível, gostaríamos de solicitar que eles ficassem presos em São Paulo, tendo em vista que tanto o senhor Israel quanto o senhor Hytalo possuem família aqui", afirmou.

Defesa pediu transferência do casal para o presídio dos famosos, em Tremembé (SP), levando em consideração a exposição midiática do caso. No entanto, todos os pedidos foram negados, já que o juiz responsável pela audiência de custódia não tem poder para interferir em decisões sobre mérito da causa.

Hytalo e o marido seguem presos. Após darem entrada no sistema penal em Carapicuíba para cumprir prisão preventiva, eles foram transferidos para a capital paulista.

Ambos aguardam transferência para a Paraíba no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Pinheiros. A reportagem tenta contato com a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) de São Paulo para saber sobre o processo de transferência.

Casal é investigado por exploração e exposição de menores de idade e tráfico humano. O Ministério Público da Paraíba levou em consideração os vídeos publicados por Hytalo Santos nas redes sociais em que adolescentes aparecem em vídeos em performances de danças sensuais e até se beijando.