Helder Barbalho defende combate à abusividade nos preços da rede hoteleira para COP30

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), defendeu nesta quarta-feira, 20, medidas para coibir abusos da rede hoteleira do Estado, que vem majorando acima do razoável os preços das hospedagens em Belém por causa da 30ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que terá início em 10 de novembro.

Em razão dos aumentos estratosféricos dos custos de hospedagem, alguns países estudam reduzir o tamanho de suas delegações ou até mesmo não enviar representantes.

"O primeiro passo já está garantido, que é a oferta de leitos. Hoje nós temos 53 mil leitos disponíveis em Belém, o que significa mais do que o dobro do número de pessoas que passaram por Baku, Azerbaijão - que de 11 a 22 de novembro de 2024 sediou a COP29", disse Barbalho. "Por outro lado, dar a garantia às Nações Unidas de que todos os 196 países que compõem a Conferência das Partes da ONU estarão com as suas delegações asseguradas, isso está já formalizado e garantido.".

O governador do Pará acrescentou que é preciso "combater a abusividade por meio da Defensoria Pública, da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, através do Ministério Público, e da própria Polícia Civil, para que possa notificar as plataformas de aluguéis de temporada e plataformas de oferta de leitos de hotéis, como também o direito atual de operadores e ofertantes destas vagas para que não permaneça qualquer tipo de abusividade que esteja sendo praticada".