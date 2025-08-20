Hamas diz que plano de conquista de Gaza mostra "desprezo flagrante" de Israel pelos esforços de mediação

O plano para tomar a Cidade de Gaza, para o qual o governo israelense anunciou nesta quarta-feira (20) a mobilização de 60 mil reservistas, demonstra o "desprezo flagrante" de Israel pelos esforços de mediação para alcançar um cessar-fogo, afirmou o Hamas.

O anúncio demonstra "um desprezo flagrante pelos esforços realizados pelos mediadores" com vistas a um acordo de cessar-fogo e à libertação dos reféns em Gaza, escreveu o movimento islamista palestino em comunicado.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, "demonstra que é o verdadeiro obstáculo para qualquer acordo, que não se importa com a vida [dos reféns israelenses] e que não tem a intenção séria de recuperá-los", acrescentou.

