Topo

Notícias

Hamas diz que plano de conquista de Gaza mostra "desprezo flagrante" de Israel pelos esforços de mediação

20/08/2025 17h51

O plano para tomar a Cidade de Gaza, para o qual o governo israelense anunciou nesta quarta-feira (20) a mobilização de 60 mil reservistas, demonstra o "desprezo flagrante" de Israel pelos esforços de mediação para alcançar um cessar-fogo, afirmou o Hamas.

O anúncio demonstra "um desprezo flagrante pelos esforços realizados pelos mediadores" com vistas a um acordo de cessar-fogo e à libertação dos reféns em Gaza, escreveu o movimento islamista palestino em comunicado.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, "demonstra que é o verdadeiro obstáculo para qualquer acordo, que não se importa com a vida [dos reféns israelenses] e que não tem a intenção séria de recuperá-los", acrescentou.

bur/my/mj/emp/hgs/nn/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Câmara aprova PL que prevê derrubada de árvores para expansão do Butantan

MPT-PB pede bloqueio de até R$ 20 milhões em bens de Hytalo Santos e marido

Alex Soros: Ação de Trump contra Brasil é tentativa, contra Lula, de mudar regime

CCJ do Senado aprova voto impresso em projeto do Novo Código Eleitoral

Dino diz que sua decisão 'não tem a ver' com queda de bancos na Bolsa

Carne suína: ABPA projeta produção de até 5,42 milhões de t em 2025

Carne de frango: ABPA projeta produção de até 15,4 milhões de t em 2025

Petróleo sobe após queda de estoques nos EUA

Hamas diz que plano de conquista de Gaza mostra "desprezo flagrante" de Israel pelos esforços de mediação

Oposição impõe derrota ao governo e elege um dos seus para presidir CPI do INSS

Dino diz que Brasil vive 'deserto institucional' e que há 'tentação' de ativismo judicial