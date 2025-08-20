Governo Lula tem espaço para reação e melhora perspectiva, diz cientista

Os dados da pesquisa Quaest mostram que o governo Lula tem margem para recuperar sua imagem de olho nas eleições de 2026, avaliou Cláudio Couto, cientista político da FGV (Fundação Getúlio Vargas), em entrevista à edição de hoje do UOL News.

De acordo com o levantamento divulgado hoje, o governo Lula tem 46% de aprovação. Embora o índice seja menor do que o de desaprovação (51%), houve um crescimento de três pontos percentuais em relação à última pesquisa. Para 48% dos entrevistados, Lula e o PT agem certo na crise do tarifaço.

Isso pode durar na memória das pessoas se a propaganda do governo e do candidato Lula no ano que vem martelarem nesse ponto. E farão isso, porque é do seu interesse lembrar ao eleitor naquele momento o que aconteceu nesse ano e qual é a responsabilidade da família Bolsonaro [na crise do tarifaço]. Isso será explorado no ano que vem e pode funcionar nessa medida.

A política é como as nuvens: você olha e está de um jeito; daqui a pouco, está de outro. Isso pode mudar até o ano que vem. Mas o governo tem uma série de elementos que lhe colocam um espaço para recuperação. É a queda do preço dos alimentos, e o tarifaço pode ter algum efeito positivo nisso.

O supermercado está pesando na vida das pessoas. Não à toa, a melhora mais acentuada nos segmentos de renda mais baixa. Tudo isso pode favorecer o governo, sobretudo se isso se mantiver até o ano que vem. Cláudio Couto, cientista político

Além do preço dos alimentos e da defesa da soberania nacional, Couto chamou a atenção para outro ponto importante para a reação do governo federal: a justiça tributária.

Há a questão do preço dos alimentos, da defesa da soberania nacional e da discussão sobre justiça tributária. É ali onde o governo começa a ter um certo fôlego quando consegue pautar o debate sobre quem deve ou não pagar mais impostos e conseguiu ganhar o domínio sobre uma certa narrativa. Fez a virada para cima do Congresso, mas também aumentou o olhar do eleitorado sobre o governo como alguém que se preocupa com os mais pobres.

Houve depois a questão do tarifaço e da soberania e, de maneira mais geral, essa possível melhora da economia. Se isso tudo for sustentado, as perspectivas do Lula para o ano que vem melhoram, sabendo-se que campanha eleitoral de presidente no cargo é um momento de recuperação da sua popularidade e de melhora de sua avaliação. Cláudio Couto, cientista político

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: