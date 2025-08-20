Influenciador Gato Preto é preso após acidente com Porsche em SP

O influenciador Samuel Sant'Anna, conhecido como "Gato Preto", foi preso hoje horas após bater um Porsche avaliado em R$ 1,5 milhão com outro carro e derrubar um poste de sinalização. No carro de luxo também estava a influenciadora Bia Miranda.

O que aconteceu

Ele foi preso em casa, na zona norte da capital, por volta das 10h, segundo a PM. No fim da manhã, ele foi levado algemado ao 14º DP, em Pinheiros.

A PM não informou o motivo da prisão. Porém, conforme o SBT, ele teria sido preso por ter fugido do local do acidente e não ter prestado socorro ao passageiro do outro veículo envolvido na colisão.

Passageiro que estava no outro carro envolvido no acidente teve uma fratura na mandíbula. A informação foi dada por um familiar da vítima na cena do acidente. Os dois veículos continuavam na avenida Faria Lima, que estava parcialmente bloqueada, às 13h.

Influenciadora Bia Miranda, que estava com Samuel no veículo, também comentou a prisão dele, afirmando que não sabia quem tinha causado o acidente e que "a situação está pesada". Ela usou as redes sociais para falar sobre o assunto e dizer que, certos ou errados, eles pagariam os danos ao outro carro envolvido no acidente.

A mulher também publicou um vídeo do momento exato após o acidente, mostrando o carro destruído e falando que estava deixando o local em um veículo por aplicativo. "Sofri um acidente, mas graças a Deus está tudo bem, né gente?", afirma.

Não há até o momento informações sobre se "Gato Preto" dirigia o veículo no momento do acidente. Porém, imagens publicadas nas redes sociais horas antes da batida mostram Samuel e Bia Miranda bebendo e fumando em uma festa.

O UOL não conseguiu contato com a defesa de Samuel até o momento. O espaço segue aberto para manifestação.

Entenda o caso

Porsche colidiu com HB20 e bateu em poste semafórico na avenida Brigadeiro Faria Lima Imagem: Oslaim Brito/Thenews2/Folhapress

Bia Miranda e Samuel sofreram um acidente de carro na manhã de hoje. O veículo no qual eles estavam bateu em outro carro e derrubou um poste de sinalização na avenida Brigadeiro Faria Lima, zona oeste de São Paulo.

Porsche 911 conversível ficou destruída no acidente, que aconteceu perto da rua Elvira Ferraz. A colisão aconteceu por volta das 6h30 e os carros continuavam no local às 12h30.

Uma pessoa que estava no carro de passeio precisou ser socorrida a um pronto-socorro de Moema. A vítima foi encaminhada ao PS Alvorada e a Polícia Militar informou que o ferido era um homem, mas não disse qual era o estado de saúde dele.

Em publicação que apagou minutos depois das redes sociais, Gato Preto confirmou que se envolveu em um acidente e machucou a mão. Ele publicou uma foto indo para casa depois da colisão.

Bia Miranda afirmou que "não sabe quem está errado e quem está certo" em publicação horas após o acidente. "Na hora eu nem vi quem tava lá, eu só vi um moço sentado dentro do carro, como eu também estava sentada dentro do carro. Eu estava tentando entender o que foi que aconteceu.", disse.

Influenciadores publicaram vídeo bebendo e fumando dentro do veículo horas antes do acidente. Bia Miranda aparece fumando dentro do carro parado enquanto Gato Preto está no volante. Outras imagens, publicadas pelo influenciador Gato Preto, mostram garrafas de bebida em uma festa durante a madrugada.

Acidente acontece menos de duas semanas após casal ser alvo de operação contra promoção de jogos de azar nas redes sociais. A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão nas residências dos dois e prendeu outro influencer por envolvimento com promoção do "Jogo do Tigrinho".

Dois meses atrás, casal tinha se separado após trocar acusações de agressões, com Bia afirmando que levou um chute do influenciador. Ela procurou a delegacia e disse que estava "esgotada, cansada de tudo" e que teria colocado um ponto final na relação. Gato Preto, por sua vez, disse que "não nasceu para ser trouxa e para apanhar de mulher".