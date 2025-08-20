Topo

Dobrável Galaxy Z Flip7 FE está em oferta e tem 43% de desconto

Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Flip7 FE - Marcella Duarte/ UOL
Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Flip7 FE Imagem: Marcella Duarte/ UOL
do UOL

Marcella Duarte

Do Guia de Compras UOL

20/08/2025 15h20

A Samsung lançou recentemente três novos celulares dobráveis, o grandão Galaxy Z Fold7 e os compactos Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Flip7 FE — um modelo novo, pensado para ser o aparelho mais barato da linha.

Lançado por R$ 6.999, o Z Flip7 FE já pode ser encontrado por quase metade deste valor, saindo por R$ 3.818,90 (com o cupom MAGA200 no Magalu). Portátil e estiloso, ele permite usos diferentes da tela externa, especialmente para tirar selfies com as melhores câmeras do aparelho; veja mais abaixo.

O que o Z Flip7FE tem de bom?

Foco nas selfies. O Z Flip7 e o Z Flip7 FE compartilham o mesmo conjunto de câmeras:

  • 50 MP (principal grande angular; zoom qualidade óptica 2x)
  • 12 MP (ultra angular)
  • 10 MP (selfie na tela interna)

Nesse quesito, a característica mais interessante dos dobráveis do tipo flip é a possibilidade de usar os sensores traseiros, de melhor resolução, para selfies. Basta tirá-las com o celular dobrado, visualizando pela tela externa (as câmeras que aparecem na frente quando o celular está fechado são as traseiras).

Dá para fazer isso com o aparelho na mão ou apoiá-lo dobrado em um móvel ou objeto, como se fosse um tripé, para poder se afastar. Em qualquer caso, basta usar o gesto de palma aberta para fazer o disparo.

Tela externa útil. Herdado do Z Flip6, o display tem 3,4 polegadas e taxa de atualização de 60Hz. A diferença para o irmão mais caro é que há um recorte inferior (o do Z Flip7 pega toda a área disponível, inclusive ao redor das câmeras) e uma moldura mais grossa.

Em ambos, a chamada "flex window" está mais personalizável e útil, com papéis de parede, emojis e relógios diferentes, além de acesso a aplicativos e recursos com inteligência artificial, como:

Assistente Gemini.

Now Bar (que exibe atualizações de apps sem precisar desbloquear o aparelho).

Now Brief (mostra resumos de informações que ele julga ser importante para você). Tudo isso estimula o uso do celular fechado.

Galaxy Z Flip7 FE - Marcella Duarte/ UOL - Marcella Duarte/ UOL
Galaxy Z Flip7
Imagem: Marcella Duarte/ UOL

Bom desempenho. Nesta geração, a Samsung deixou de lado os chips da Qualcomm e apostou em processadores próprios. O Z Flip7 FE vem com Exynos 2400 (comparável ao Snapdragon 8 Gen 3) e 8 GB de memória RAM.

Boa bateria. O Z Flip7 FE mantém os 4.000 mAh do Z Flip6 (o Z Flip7 tem 4300 mAh), que é o que se espera em um modelo compacto. Em um uso moderado, dura pelo menos o dia todo (e quanto mais coisas forem feitas pela tela externa sem abrir o telefone, mais vai durar).

Resistente. A dobradiça agora usa um sistema mais robusto que a marca chama de Armor Flex Hinge, que também a deixou 30% mais fina, além de reduzir o vinco na tela interna. Já o display externo tem proteção Gorilla Glass Victus2.

O aparelho segue com IP48, contra água e poeira, mas agora na parte de fora e também de dentro (no Z Flip6, era apenas com o celular fechado).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

