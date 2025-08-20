Topo

França investiga morte de homem em transmissão de vídeo ao vivo após violência e humilhações

20/08/2025 09h14

Por Geert De Clercq

PARIS (Reuters) - Autoridades francesas estão investigando a morte de um homem durante uma transmissão de vídeo ao vivo na plataforma de transmissão Kick, na qual ele era mostrado regularmente sofrendo violência e humilhações.

Os promotores ordenaram uma autópsia e abriram uma investigação sobre a morte do homem de 46 anos no vilarejo de Contes, ao norte de Nice, na segunda-feira.

Clara Chappaz, ministra júnior de IA e tecnologia digital, disse que Raphael Graven, conhecido online como Jean Pormanove, aparecia regularmente em vídeos no Kick, onde era agredido fisicamente ou humilhado por co-streamers enquanto os espectadores assistiam ao vivo.

"A morte de Jean Pormanove e a violência que ele sofreu são absolutamente horríveis", disse ela no X.

Kick Francais afirmou no X que vai cooperar com as autoridades e que estava realizando uma revisão de seu conteúdo francês.

"Nossa prioridade é proteger os criadores e garantir um ambiente mais seguro na Kick", disse, acrescentando que "todos os co-streamers que participaram dessa transmissão ao vivo foram banidos enquanto se aguarda a investigação em andamento".

Kick é uma plataforma de transmissão ao vivo registrada na Austrália que compartilha a receita com seus criadores de conteúdo.

Chappaz disse que uma investigação judicial está em andamento, que ela encaminhou o assunto ao órgão regulador de comunicações digitais e audiovisuais Arcom e que ela apresentou uma denúncia ao Pharos, o portal de internet da França para denunciar conteúdo ilícito na internet.

Ela disse que pediu explicações a Kick, acrescentando: "a responsabilidade das plataformas online pela disseminação de conteúdo ilegal não é opcional: é a lei".

Yassin Sadouni, advogado de um dos dois co-streamers vistos abusando de Pormanove, afirmou na televisão BFM que Pormanove tinha problemas cardiovasculares e que a violência nos vídeos não era real, mas sim encenada.

"Todas essas cenas são apenas encenadas, elas seguem um roteiro", disse ele.

A mídia francesa mostrou trechos de vídeos com horas de duração, nos quais Pormanove é visto sofrendo golpes, insultos, estrangulamento, sendo encharcado com tinta e óleo e sendo alvejado com uma arma de paintball.

Os trechos dos vídeos não deixam claro se Pormanove se submeteu voluntariamente à violência ou se foi forçado a suportá-la, nem se a ação foi real ou encenada.

