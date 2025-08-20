Sem citar Tarcísio, Haddad diz que 'faltou liderança' em caso Ultrafarma

Sem citar o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que "faltou liderança" no governo estadual para lidar com os desvios de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) que renderam R$ 1 bilhão em propinas supostamente repassadas por gigantes do varejo, como Ultrafarma e Fast Shop, a um auditor fiscal.

O que aconteceu

Sem citar Tarcísio, Haddad disse que faltou "investigação isenta" no escândalo de R$ 1 bilhão. "Eu vejo esse caso no estado de São Paulo: um servidor público com mais de R$ 1 bilhão na conta corrente. Como é que pode ter acontecido uma coisa dessa?", questionou Haddad durante sua palestra no Seminário de Governança, Riscos, Controle e Integridade. "Como é que o Estado não se organiza para isso?"

Ele se referia à operação do Ministério Público de São Paulo que desarticulou um esquema de corrução. O dono e fundador da Ultrafarma, Sidney Oliveira, foi preso temporariamente na última terça (12) sob suspeita de repassar propina ao audito-chefe da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), Artur Gomes da Silva Neto, que também foi preso depois de supostamente embolsar R$ 1 bilhão.

Segundo o MP, os empresários pagavam os auditores para que facilitassem o ressarcimento de créditos de ICMS junto à Sefaz-SP. Toda empresa varejista têm direito ao ressarcimento, mas o procedimento, complexo e com prazos longos, era rapidamente liberado pelo auditor em favor das empresas investigadas. Além do fundador da Ultrafarma e do auditor fiscal, o diretor estatutário do grupo Fast Shop, Mario Otávio Gomes, também foi preso.

Faltou liderança, não é que não possa acontecer, mas, num escândalo dessa magnitude, alguma coisa falhou no funcionamento do cruzamento de dados, da investigação isenta.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Como comparação, Haddad citou os descontos ilegais na folha de pagamento de aposentados do INSS. Ele disse que o governo "pagou" por "ter feito um bom serviço". "Às vezes não é simples explicar para a população quando [o desvio] começou. A nossa CGU [Controladoria Geral da União] acaba de passar por isso, na questão do INSS: Uma coisa que começou em 2021, 2022, e que foi ganhando volume, ganhando volume, até que chegou alguém que fez o dever de casa e chegou à conclusão de que ali as coisas precisam parar", disse. O MP, no entanto, acredita que os escândalo do ICM começou em 2021, quando o governador era João Doria (sem partido).

Quer dizer, quem para o esquema é quem deve levar os louros pelo bom trabalho que desempenhou. E muitas vezes aqueles que produziram esse resultado terrível para a sociedade ficam distante dos holofotes.

Fernando Haddad

Por meio de nota, a Sefaz-SP informou que está à disposição das autoridades. Afirmou que colabora com a investigação do Ministério Público por meio da sua Corregedoria da Fiscalização Tributária (Corfisp).

A Fast Shop disse que ainda não teve acesso à investigação. Ainda assim, diz colaborar com informações às autoridades competentes.

O UOL não conseguiu contato com a defesa do auditor fiscal.