Topo

Notícias

Fed mais preocupado com risco inflacionário do que com desemprego nos EUA

20/08/2025 19h17

A maioria dos funcionários do Federal Reserve (Fed) dos Estados Unidos concluiu que os riscos inflacionários superam os do emprego, segundo a ata de uma recente reunião, que mostrou divisões no banco central americano sobre os efeitos das tarifas de Donald Trump.

Ao término da última reunião em julho do Comitê de Política Monetária, que define as taxas de juros de referência, os dirigentes do Fed decidiram mantê-las inalteradas pela quinta vez consecutiva. No entanto, essa decisão não foi unânime, já que dois deles se mostraram a favor de um corte de 0,25 ponto percentual.

Segundo as atas dos debates, os dirigentes favoráveis à redução das taxas minimizaram o impacto das tarifas na inflação, considerando-o transitório, mas avaliaram que o risco de deterioração do mercado de trabalho "aumentou significativamente". Para eles, isso justifica uma ação do Fed.

O banco central americano conduz sua política monetária com base em dois objetivos simultâneos: uma inflação próxima a 2% no longo prazo e uma economia com pleno emprego. Para os membros que optaram por manter os juros em seu intervalo atual, de 4,25% a 4,50%, a inflação segue em nível demasiadamente alto, assim como a incerteza sobre a economia americana.

De modo geral, todos se mostraram cautelosos. Afirmaram que "monitorarão as informações futuras sobre as perspectivas econômicas" e expressaram disposição de "ajustar a postura econômica se surgirem riscos que possam frustrar os objetivos do Fed".

As taxas de referência permanecem inalteradas desde dezembro.

No entanto, a grande maioria dos investidores acredita que o Fed reduzirá os juros em sua próxima reunião, em meados de setembro, e os mercados já antecipam um corte de um quarto de ponto percentual, segundo o indicador publicado pelo CME FedWatch.

Quando os juros estão elevados, os créditos ficam mais caros e, com isso, caem o consumo e o investimento, reduzindo a pressão sobre os preços. Por outro lado, taxas mais baixas alimentam a dinâmica econômica.

Trump continua pressionando o Fed, e em particular seu presidente, Jerome Powell, para que reduza os juros.

Em uma mensagem publicada nesta quarta-feira em sua plataforma Truth Social, Trump voltou a atacar Powell, a quem apelidou de "Tarde Demais", acusando-o de prejudicar "gravemente" o setor imobiliário.

"As pessoas não conseguem obter uma hipoteca por culpa dele. Não há inflação e tudo aponta para um corte importante das taxas de juros. 'Tarde Demais' é um desastre!", escreveu Trump.

Powell concluirá seu mandato como presidente do Fed em maio de 2026, e Trump espera substituí-lo por alguém mais alinhado às suas ideias.

els/ni/vk/ad/nn/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Com prêmio estimado de R$ 1,8 milhão, veja dezenas sorteadas da Lotofácil

'Presidente, você voltou ao jogo', comemorou Malafaia após tarifaço dos EUA

Veja números sorteados da Lotomania; prêmio é de R$ 556 mil

Quina sorteia prêmio acumulado de R$ 7,5 milhões; confira dezenas

PF indicia Jair e Eduardo Bolsonaro por coação e faz buscas contra Silas Malafaia

Polícia Federal indicia Jair e Eduardo Bolsonaro por "coação" (oficial)

Dupla Sena: Prêmio estimado é de R$ 4 milhões; confira dezenas sorteadas

+ Milionária pode pagar prêmio de R$ 145 milhões; veja números e trevos

PL sobre adultização não pode flexibilizar punição a redes, diz ministra

Trump impõe nova rodada de sanções a membros do TPI

Malafaia chamou Eduardo de 'babaca' em áudio a Bolsonaro: 'Dei esporro'