Família Bolsonaro vive 'momento difícil', diz Zema após ataques de Carlos Bolsonaro

São Paulo

20/08/2025 12h39

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), disse nesta quarta-feira, 20, que a família Bolsonaro vive um "momento difícil", ao comentar o post em que o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, diz que os governadores de direita se comportam como ratos.

Em postagem publicada no domingo, dia seguinte ao lançamento da pré-candidatura de Zema à presidência da República, Carlos criticou líderes da direita que querem apenas "herdar o espólio de Bolsonaro".

"Estão vivendo, a família Bolsonaro, um momento difícil, e acho que nós temos que ver todo esse tipo de declaração com um devido desconto. Eu me solidarizo com a família e vejo que mais protagonistas na direita só fortalecem a direita", comentou Zema em entrevista dada a jornalistas após participação na conferência anual do Santander.

Zema disse ter ouvido do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro a avaliação de que quanto mais protagonistas tiver, mais forte a direita vai ficar.

"Escutei isso do próprio presidente Bolsonaro, com quem eu estive há cerca de 30 dias para comunicá-lo em primeira mão do lançamento da minha pré-candidatura. Ele mesmo falou: Quanto mais candidatos a direita tiver, melhor, mais forte ela vai ficar", declarou Zema.

Segundo ele, o jantar organizado na terça-feira pelo presidente do União Brasil, Antonio Rueda, e que reuniu governadores e lideranças da centro-direita, sem representantes da família Bolsonaro, mostrou que a direita tem condição de caminhar unida.

Ao relatar as discussões que aconteceram no jantar, o governador aproveitou para reiterar críticas à política fiscal e ao excesso de gastos do governo federal.

"O que nós queremos é reduzir os danos que o Brasil tem sofrido. Então, eu mesmo propus lá, ontem, que o Congresso tenha uma ação proativa no sentido de reduzir essa gastança para que um novo presidente que venha a assumir em 2027 não tenha tanta dificuldade em fazer a sua gestão", contou Zema, acrescentando que a dívida pública se tornou incontrolável.

"Nós precisamos é ter um plano consistente de atacar essa gastança, que é o grande mal do Brasil, que faz a inflação ficar acima do que deveria e, principalmente, faz com que a taxa de juros vá lá para as alturas, freando com freio de mão o investimento", concluiu o governador.

