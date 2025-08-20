Vídeo é de ato contra Maduro, e não festa por tropas dos EUA na Venezuela

Um vídeo compartilhado nas redes sociais engana ao insinuar que venezuelanos estariam comemorando a chega de militares dos Estados Unidos ao país.

As imagens retratam um protesto realizado em janeiro pela comunidade venezuelana em Tampa, cidade localizada no estado da Flórida, nos EUA.

O que diz o post

Um vídeo mostra dezenas de pessoas à beira de uma via movimentada. Elas comemoram, balançam várias bandeiras da Venezuela e filmam a passagem de um veículo militar, que ostenta bandeiras dos EUA e da Venezuela. Não há qualquer referência sobre o local ou a data onde as cenas se passaram.

"Povo venezuelano está feliz com a chegada das tropas americanas na Venezuela", diz a mensagem contida na publicação, dando a entender que se trata de algo recente e relacionado ao recente envio de três navios militares dos EUA à costa da Venezuela.

Por que é falso

Vídeo mostra protesto de venezuelanos nos EUA. Com o auxílio de uma busca reversa, foi possível chegar ao conteúdo original, publicado nas redes sociais de um grupo de imigrantes venezuelanos nos EUA e que faz oposição a Nicolás Maduro. "Nosso grande protesto pela liberdade da Venezuela na quinta, 9 de janeiro de 2025, em Tampa, Flórida", diz a legenda do post no Instagram (aqui, aqui e abaixo, em espanhol).

Cenas foram gravadas em cidade na Flórida. A publicação ainda traz a localização exata de onde o vídeo foi gravado: "Esquina da Dale Madri Highway e Columbus". Pelo Google Street View, verifica-se que se trata realmente do local exibido no vídeo, como se percebe pelo letreiro da loja Rooms to Go, no destaque em vermelho (aqui e abaixo).

Vídeo original (e) foi gravado em Tampa (EUA), como se nota pelo letreiro da loja Rooms to Go (em vermelho) Imagem: Reprodução/TikTok e Reprodução/Google Street View

Imprensa local noticiou manifestação. O ato ocorreu na véspera da posse de Maduro para seu terceiro mandato como presidente venezuelano, em eleições marcadas por suspeitas de fraude (aqui). Sites locais noticiaram o protesto em Tampa (aqui e aqui, em inglês).

EUA enviaram navios para costa da Venezuela. O governo de Donald Trump mandou três embarcações militares para a região sob a justificativa de combater o tráfico de drogas em águas internacionais. A manobra deixou o Brasil e outros países latino-americanos em alerta para uma possível ação militar norte-americana na área (aqui). Em resposta, Maduro convocou 4,5 milhões de milicianos "para defender o território, a soberania e a paz da Venezuela" (aqui). Recentemente, os EUA dobraram o valor da recompensa por informações que levem à prisão do ditador venezuelano por tráfico de drogas: US$ 50 milhões, duas vezes a quantia oferecida pela captura de Osama bin Laden em 2001 (aqui).

Viralização. Uma publicação no Facebook tem 1.400 curtidas e 98 mil visualizações até hoje.

Este conteúdo também foi checado pelo Estadão.

