Exportadores dos EUA reportam vendas de 225,7 mil t de milho a México e Colômbia

20/08/2025 10h20

São Paulo, 20 - Exportadores privados reportaram vendas de 225.741 toneladas de milho com entrega em 2025/26, sendo 125.741 para o México e 100.000 para a Colômbia, informou nesta quarta-feira, 20, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).Os exportadores dos EUA são obrigados a reportar qualquer venda de 100 mil toneladas ou mais de uma commodity feita em um único dia, ou vendas de 200 mil toneladas ou mais para um mesmo destino, até o dia seguinte.

