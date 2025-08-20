Expocacer: geadas podem comprometer mais de 400 mil sacas de café em MG

São Paulo, 20 - A Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado Ltda. (Expocacer) divulgou nesta quarta-feira, 20, em nota, levantamento preliminar sobre os efeitos das geadas registradas nos dias 10 e 11 de agosto nas lavouras de café no Cerrado Mineiro. Segundo a cooperativa, há impacto direto em 1.173 hectares - o equivalente a 9,13% de um total de 12.850 hectares avaliados -, com perdas que podem chegar a pelo menos 412 mil sacas na safra 2025/26.O relatório parcial aponta que 67 produtores cooperados foram atingidos. A massa de ar polar provocou temperaturas negativas, chegando a -2ºC em alguns pontos, com danos que variam de redução parcial de produtividade a perdas severas em determinadas áreas.A Expocacer ressaltou no comunicado que o levantamento segue em andamento, com equipes técnicas em campo para avaliar também áreas sem geada visível, mas expostas ao frio intenso. "Além dos danos aparentes, precisamos entender os impactos indiretos, como o estresse fisiológico das plantas e perdas no pegamento da florada", afirmou na nota a gerente técnica de sustentabilidade da Expocacer, Farlla Gomes.A entidade informou que seguirá atualizando os dados até a conclusão das análises e reforçou que prestará suporte técnico e estratégico aos produtores afetados.Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.