EUA emitem novas sanções relacionadas ao Tribunal Penal Internacional; TPI lamenta medidas

20/08/2025 14h32

WASHINGTON/AMSTERDÃ (Reuters) - Os Estados Unidos acrescentaram quatro pessoas associadas ao Tribunal Penal Internacional à sua lista de sanções a nacionais especialmente designados, segundo mostrou um site do Departamento do Tesouro nesta quarta-feira.

Mais tarde, o TPI disse que lamentava o anúncio feito pelo governo do presidente Donald Trump de novas sanções dos EUA contra dois juízes e dois promotores adjuntos.

"Essas sanções são um ataque flagrante contra a independência de uma instituição judicial imparcial que opera sob o mandato de 125 Estados Partes de todas as regiões", disse o TPI em um comunicado.

"Elas também constituem uma afronta aos Estados Partes do Tribunal, à ordem internacional baseada em regras e, acima de tudo, a milhões de vítimas inocentes em todo o mundo", acrescentou o tribunal. "O TPI continuará cumprindo seus mandatos em estrita conformidade com sua estrutura legal, sem levar em conta qualquer pressão ou ameaça."

(Reportagem de Katharine Jackson em Washington e Benoit Van Overstraeten em Amsterdã)

