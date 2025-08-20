Topo

"Eu sou um líder religioso, não sou bandido", diz Malafaia

20/08/2025 22h07

O pastor Silas Malafaia, após ser alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal (PF), fez uma série de críticas ao ministro Alexandre de Moraes, a quem chamou de "criminoso" e "ditador". Ele se defendeu das acusações de ser orientador do ex-presidente Jair Bolsonaro e do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

"Eu converso com amigos (...) Quem sou eu para orientar o Eduardo Bolsonaro?", questionou ao ser abordado pela imprensa na noite desta quarta-feira (20). 

Ele criticou a acusação que gerou as medidas cautelares.

"Eu sou um líder religioso. Eu não sou um bandido nem um moleque", afirmou. 

Para Malafaia, Moraes estabeleceu um "crime de opinião no Estado Democrático de Direito". "Onde é que você é proibido de conversar com alguém? Que país é esse? Que democracia é essa?".

Ele disse que não tem medo de ditadores.

"Até meus cadernos de mensagem foram apreendidos. E eu anoto as minhas mensagens, escrevo mensagens da Bíblia. Isso é uma vergonha".

O pastor ainda falou em convocar atos para o dia  7 de setembro em protesto às decisões do ministro. "Alexandre de Moraes tem que tomar um impeachment, ser julgado e preso".

Apreensão

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (20) a realização de busca e apreensão contra o pastor Silas Malafaia, um dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com a Polícia Federal (PF), a medida foi cumprida no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O pastor teve o celular apreendido.

Na decisão, o ministro cita que, segundo a Procuradoria-Geral da República, o pastor teria agido como "orientador  e auxiliar das ações de coação" promovidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Pela decisão de Moraes, Malafaia está proibido de se ausentar do país e teve o cancelamento de passaportes. Ele deve entregar esses documentos em 24 horas.

O pastor ainda está impedido de se comunicar com os demais investigados nas ações penais relacionadas à suposta tentativa de golpe de Estado.

