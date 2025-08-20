"Eu sou um líder religioso, não sou bandido", diz Malafaia

O pastor Silas Malafaia, após ser alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal (PF), fez uma série de críticas ao ministro Alexandre de Moraes, a quem chamou de "criminoso" e "ditador". Ele se defendeu das acusações de ser orientador do ex-presidente Jair Bolsonaro e do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

"Eu converso com amigos (...) Quem sou eu para orientar o Eduardo Bolsonaro?", questionou ao ser abordado pela imprensa na noite desta quarta-feira (20).

Notícias relacionadas:

"Eu sou um líder religioso. Eu não sou um bandido nem um moleque", afirmou.

Ele criticou a acusação que gerou as medidas cautelares.

Para Malafaia, Moraes estabeleceu um "crime de opinião no Estado Democrático de Direito". "Onde é que você é proibido de conversar com alguém? Que país é esse? Que democracia é essa?".

Ele disse que não tem medo de ditadores.

"Até meus cadernos de mensagem foram apreendidos. E eu anoto as minhas mensagens, escrevo mensagens da Bíblia. Isso é uma vergonha".

O pastor ainda falou em convocar atos para o dia 7 de setembro em protesto às decisões do ministro. "Alexandre de Moraes tem que tomar um impeachment, ser julgado e preso".

Apreensão

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (20) a realização de busca e apreensão contra o pastor Silas Malafaia, um dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com a Polícia Federal (PF), a medida foi cumprida no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O pastor teve o celular apreendido.

Na decisão, o ministro cita que, segundo a Procuradoria-Geral da República, o pastor teria agido como "orientador e auxiliar das ações de coação" promovidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Pela decisão de Moraes, Malafaia está proibido de se ausentar do país e teve o cancelamento de passaportes. Ele deve entregar esses documentos em 24 horas.

O pastor ainda está impedido de se comunicar com os demais investigados nas ações penais relacionadas à suposta tentativa de golpe de Estado.