Estoques de petróleo nos EUA caem 6,014 milhões de barris, mostra DoE

Washington

20/08/2025 12h02

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos recuaram 6,014 milhões de barris, a 420,684 milhões de barris na semana passada, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam queda menor, de 1,5 milhão de barris.

Os estoques de gasolina recuaram 2,720 milhões de barris, a 223,570 milhões de barris, enquanto a projeção era de queda de 1,3 milhão de barris. Já os estoques de destilados subiram 2,343 milhões de barris, a 116,028 milhões de barris. A previsão era de avanço de 700 mil barris.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias subiu de 96,4% a 96,6%, enquanto a projeção era de queda a 96,0%.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram alta de 419 mil barris, a 23,47 milhões de barris. A produção média diária de petróleo subiu a 13,382 milhões de barris na semana. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

