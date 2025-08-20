Topo

Notícias

Estados Unidos não desejam negociar tarifas, afirma Celso Amorim

20/08/2025 19h02

O assessor para assuntos internacionais do presidente da República, embaixador Celso Amorim, afirmou que o governo dos Estados Unidos não tem demonstrado disposição para negociar as supostas divergências comerciais apontadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Eles não têm o desejo de negociar", disse Amorim ao participar, nesta quarta-feira (20), de uma audiência pública realizada pela Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados.

Notícias relacionadas:

Para Amorim, ao impor sobretaxas a mais de uma centena de países, o governo dos Estados Unidos colocou em xeque o sistema multilateral de comércio, desenvolvido após a Segunda Guerra Mundial (1939/1945), por meio de sucessivos acordos que, pouco a pouco, estabeleceram regras globais de comércio.

"Estamos tendo esta disputa comercial com os Estados Unidos - que no caso do Brasil tem características específicas - mas, mais importante que isso, é que o que está sendo posto em xeque é o sistema multilateral de comércio", comentou Amorim ao sustentar que o mundo enfrenta um "momento de profundas mudanças da ordem internacional".

"Desde que entrei no Itamaraty, sempre [ouvimos sobre] o papel importante do Gatt e, depois, da OMC", acrescentou o embaixador, referindo-se ao Acordo Geral de Tarifas e Comércio (Gatt) e à Organização Mundial do Comércio (OMC), criada em 1995, para substituir o acordo.

"Sempre ouvimos [falar sobre] a necessidade de termos regras multilaterais. Porque, na medida em que um país muito forte coloca tarifas unilateralmente, desnorteia todo o comércio [global]", ponderou o embaixador, para quem, "como cidadãos do mundo, temos que defender o sistema multilateral" de comércio.

Amorim também criticou a postura do governo estadunidense, principalmente em relação ao Brasil, prejudicado por questões político-ideológicas, segundo o embaixador. "Não podemos dizer que o comércio internacional é a lei do mais forte", reafirmou 

"É importante [compreender] que isso não é uma questão de briga entre Brasil e EUA. O caso do Brasil é singular. Que eu saiba, [somos] o único [país sobretaxado pelo governo Trump] em que se misturou abertamente a questão comercial com a política", lembrou Amorim, citando o texto da Ordem Executiva de 30 de julho, no qual o governo estadunidense afirma que o aumento do valor das tarifas de importação cobradas dos produtos brasileiros é uma resposta, entre outras coisas, ao fato do ex-presidente Jair Bolsonaro responder a processos judiciais no Supremo Tribunal Federal (STF).

Amorim lembrou que, antes mesmo de publicar a Ordem Executiva, o presidente Donald Trump já tinha tornado público o teor de uma mensagem crítica enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O documento, segundo ele, foi divulgado antes mesmo de Lula recebê-lo. "Nunca vi este nível de desrespeito e intromissão", mencionou. 

"Nos meus mais de 60 anos de carreira [diplomática], jamais vi uma carta como a que o presidente Trump mandou para o presidente Lula. Uma carta que foge totalmente às práticas diplomáticas. Primeiro porque foi postada [simultaneamente] com seu envio [a Lula]. Ou seja, ela se tornou pública antes do presidente Lula recebê-la. E o mais curioso é que, diferentemente da situação com outros países, nos quais a questão tarifária ficou limitada à parte comercial, a carta [ao presidente brasileiro] começa com dois parágrafos sobre política interna brasileira", enfatizou Amorim, reafirmando a disposição do governo brasileiro ao diálogo.

"Não queremos romper com os EUA. Não tomamos nenhuma ação hostil [...] Sempre procuramos negociar. Inclusive, o ministro da Fazenda [Fernando Haddad] marcou uma conversa por telefone com o secretário de Tesouro dos EUA [Scott Bessent], mas esta foi cancelada  por uma interferência externa", finalizou Amorim.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Justiça nega pedido de insanidade mental de réu por matar e concretar jovem

Vance diz que Europa terá que assumir maior parte do ônus na segurança ucraniana

Messi desfalca Inter Miami nas quartas de final da Leagues Cup contra Tigres

'Tarcísio nunca te ajudou em nada no STF', disse Eduardo a Bolsonaro

Braga Netto desrespeitou STF e mandou mensagem para Bolsonaro em 2024

Eduardo xinga o pai e pede responsabilidade: 'VTNC seu ingrato do caralho'

Bolsonaro planejou pedir asilo político a Milei em 2024, diz PF

Apostas do AP e RJ cravam Lotofácil e levam R$ 767 mil; confira dezenas

'Presidente, você voltou ao jogo', comemorou Malafaia após tarifaço dos EUA

Bolsonaro omitiu transferência de R$ 2 milhões a Michelle, diz PF

Presidente do Conselho de Administração da Petrobras deixa o cargo