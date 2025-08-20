Entergy recebe aprovação para investimentos de apoio a data center da Meta em Louisiana

(Reuters) - A Entergy informou nesta quarta-feira que sua unidade em Louisiana recebeu aprovação regulatória do Estado para avançar com os investimentos em infraestrutura vinculados ao novo data center global da Meta em Richland Parish.

A Meta, controladora do Facebook e do Instagram, disse em dezembro do ano passado que investiria US$10 bilhões no data center de Louisiana, no que seria o maior da empresa no mundo.

O uso de energia por data centers nos Estados Unidos deve triplicar triplicar até 2030 devido à expansão da inteligência artificial, levando as empresas de tecnologia a explorar novas fontes de energia, incluindo a energia nuclear.

Em dezembro, a Meta solicitou propostas de desenvolvedores de energia nuclear para atender seus objetivos ligados à IA.

A aprovação pela Comissão de Serviços Públicos da Louisiana permite à unidade da Entergy construir três instalações de geração de turbinas de combustão de ciclo combinado em Richland Parish, sendo duas previstas para entrar em operação em 2028.

A terceira instalação será construída nas instalações existentes da Entergy Louisiana em Waterford, em St. Charles Parish, e deverá começar a operar no final de 2029.

A empresa acrescentou que irá construir várias novas instalações de transmissão para o data center da Meta em suas áreas de operação.

Como parte da aprovação, a comissão também autorizou a Entergy Louisiana a adquirir até 1.500 megawatts de recursos solares por meio de um processo de certificação acelerado.

(Reportagem de Pranav Mathur em Bengaluru)