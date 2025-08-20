Topo

Elea nega já ter saído vitoriosa de licitação de serviços de computação da Petrobras

20/08/2025 09h38

SÃO PAULO (Reuters) - A Elea Digital publicou nesta quarta-feira fato relevante ao mercado negando informação publicada pela imprensa de ter sido vitoriosa em uma licitação bilionária de serviços de central de processamento de dados a serem contratados pela Petrobras que ainda não foi finalizada.

A Bnamericas publicou na véspera que a Elea Data Centers venceu licitação da Petrobras com oferta de R$1 bilhão, mas a Elea afirmou no fato relevante desta quarta-feira que, "ao contrário do informado na notícia, a licitação da Petrobras ainda está em andamento, e a companhia não tem conhecimento da finalização do referido certame".

A Elea Data Centers foi criada em 2018 e lançou seu primeiro data center no Rio de Janeiro em 2019. Além do Rio de Janeiro, a empresa tem instalações em São Paulo, Brasília, Paraná e Rio Grande do Sul. A companhia é controlada pela holding Piemonte, que em 2021 comprou cinco data centers da Oi por R$250 milhões.

Na semana passada, em entrevista à Reuters, o presidente da Elea, Alessandro Lombardi, afirmou que a companhia pode investir US$3,5 bilhões até 2028 para ampliar capacidade no país.

(Por Alberto Alerigi Jr.)



