Eduardo xinga o pai e pede responsabilidade: 'VTNC seu ingrato do caralho'

Eduardo Bolsonaro no plenário da Câmara, em 2024 Imagem: Mario Agra - 26.mar.2024/Câmara dos Deputados
Ana Paula Bimbati
Do UOL, em São Paulo

20/08/2025 20h33

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) fez xingamentos ao seu pai Jair Bolsonaro (PL) após uma entrevista do ex-presidente.

O que aconteceu

"VTNC [vai tomar no c*] SEU INGRATO DO CARALHO", escreveu Eduardo para o ex-presidente. O deputado criticou as declarações do pai em uma entrevista ao portal Poder 360 em 15 de julho. Nela, Bolsonaro disse que Eduardo não é "tão maduro". O parlamentar já havia dito que as falas do ex-presidente causaram "desconforto", mas as mensagens diretas a Bolsonaro foram mais duras.

Eduardo pediu "responsabilidade" do pai e perguntou porque ele o "joga para baixo". As mensagens foram divulgadas no relatório final da Polícia Federal da investigação que apura tentativa de atrapalhar a ação da trama golpista —o deputado federal licenciado e o ex-presidente são um dos alvos.

Bolsonaro respondeu o filho com dois áudios, mas a PF não conseguiu recuperá-los. "Me fudend* aqui! Você ainda te ajuda a se fud** aí! Se o imatura do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, PORQUE VOCÊ ME JOGA PRA BAIXO, quem vai se fud** é você e VAI DECRETAR O RESTO DA MINHA VIDA NESTA POR** AQUI", disse o deputado.

O ex-presidente havia sido questionado sobre a briga entre Eduardo e o governador de São Paulo. Tarcísio de Freitas (Republicanos) recebeu críticas públicas do deputado federal. O filho de Bolsonaro avaliou que o governador agiu de forma errada após o anúncio do tarifaço.

Eduardo pediu para que o pai o olhasse e enxergasse o ex-presidente Michel Temer (MDB). "Você falaria isso do Temer?", questionou o deputado a Bolsonaro.

Na madrugada do dia seguinte, Eduardo pediu desculpas ao pai. "Peguei pesado... estava puto na hora", escreveu o deputado licenciado. Ele também enviou ao ex-presidente um texto que publicaria na sequência no X (ex-Twitter) sobre a relação com Tarcísio.

Em nota divulgada à imprensa, o deputado classificou como "lamentável e vergonhoso" a divulgação das mensagens. "Conversas privadas, absolutamente normais, entre pai e filho e seus aliados". Para Eduardo, o objetivo da PF "não se trata de justiça, mas de provocar desgaste político".

